Más de 30.000 personas marchan en Pamplona contra la sentencia de la Manada

Unas 32.000 personas se han manifestado hoy en Pamplona, según la Policía Municipal, en la tercera jornada de protestas en la calle para mostrar el rechazo a la sentencia que ha condenado a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso y no por agresión sexual.



La manifestación, convocada por diversos colectivos feministas, ha expresado el desacuerdo no solo con el actual Código Penal, sino también con la interpretación que hicieron los jueces y con el modelo de sociedad patriarcal.



La protesta contra la sentencia por el abuso grupal a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016 ha partido del Palacio de Justicia de Navarra -protegido por agentes de la Policía Foral tras los incidentes registrados al conocerse la sentencia-, encabezada por una pancarta del Movimiento Feminista Vasco en la que se leía "no es abuso, es agresión: nosotras te creemos".

Unos metros más atrás una segunda pancarta con fondo negro, el color mayoritario entre las personas que se han manifestado, llevaba como lema "somos mujeres: no vamos a parar"

Durante la manifestación, que ha contado con apoyo de representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra, han sido insistentes los gritos en euskera y castellano a favor de la lucha feminista y la víctima de este caso, así como en contra de los procesados, los jueces y las leyes.



A estas consignas se ha sumado el grito de "no estamos todas, falta Nagore", en recuerdo de la joven guipuzcoana que murió en Pamplona también un 7 de julio, de 2008, por negarse a tener relaciones sexuales con el médico Diego Yllanes.



De forma paralela a esta protesta, miles de mujeres de distintos ámbitos han contado durante toda la jornada en Twitter los casos de agresión sexual que han vivido, lo que ha convertido en tendencia mundial la etiqueta #cuéntalo, una iniciativa de la periodista Cristina Fallarás que ha rebasado los 233.000 mensajes y comentarios.



La iniciativa surgió después de que la sentencia suscitara movilizaciones de protesta en toda España para evidenciar que, en palabras de Fallarás, "casi todas" las mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual.

Miles de mujeres anónimas, pero también del ámbito público, se han sumado con sus historias o cometarios, entre ellas representantes políticas de Podemos como Irene Montero y Teresa Rodríguez, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Han narrado sus experiencias, entre otras, figuras públicas como las actrices Leticia Dolera y Abi Power, las escritoras Laura Freixas y Elvira Sastre, la `youtuber` Jen Herranz, la `instagramer` Laura P. Trevijano y periodistas como Idoia Sota.



Las reacciones a la condena han proseguido este sábado desde diferentes sectores.



La Asociación de Fiscales (AF) se ha unido a la opinión expresada ayer por las tres asociaciones de jueces para criticar la "desproporcionada" respuesta contra los magistrados de la Audiencia de Navarra, a su juicio con manifestaciones de "desprecio" y "carentes de rigor".



Los fiscales han lamentado los "ataques desmedidos" a los magistrados y han apelado a la "cordura" y la necesidad de respetar la resolución adoptada.



En contra de la sentencia se ha pronunciado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que ha calificado el fallo de "retroceso para la seguridad de las mujeres".



El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado que el ministro de Justicia se ha puesto en contacto con la sección penal de la Comisión de Codificación para "reflexionar sobre la necesidad de cambiar la legislación española".



Según ha afirmado, el Gobierno "siempre ha estado y estará al lado de las víctimas" y ha asegurado que por ello "la lucha contra la violencia de género es una prioridad".



Desde el PSOE, el secretario general, Pedro Sánchez, ha defendido que el "mensaje" que dieron las mujeres en las movilizaciones del 8M debe ser tenido en cuenta por la política, el conjunto de la sociedad "y también por el poder judicial".



La portavoz de este partido en el Congreso, Margarita Robles, ha censurado la defensa de los jueces realizada por el presidente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, alegando que su "necesario" apoyo a los jueces no puede hacerse "en detrimento" de una víctima de "salvajes agresiones".



También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha censurado que se proteja a un juez que ha emitido un voto particular "objetivamente repugnante" y "del paleolítico".