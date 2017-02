Mas acusa al Estado de vincular Cataluña con la violencia para intervenir

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado hoy a "determinados estamentos del Estado español" de intentar presentar la situación en Cataluña como algo que tiende a la violencia y lo hacen, ha dicho, para crear "un marco mental" que justifique la intervención del Estado.



En declaraciones a los medios previas a una conferencia sobre Cataluña en la Universidad Autónoma de Madrid, Mas ha comentado que, afortunadamente, habrá una comisión de investigación en el Congreso que "sacará a la luz" que determinados estamentos del Gobierno y del Estado estaban "compinchados en una guerra sucia cometiendo ilegalidades" con el único propósito de perseguir la soberanía catalana.



Mas, que ha llegado a la Universidad Autónoma acompañado del portavoz de PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha insistido en que el Gobierno de Mariano Rajoy está preparando el "caldo de cultivo" en Cataluña para poder intervenir y aquí, ha dicho, "mienten" porque el soberanismo catalán se ha expresado con un tono cívico y absolutamente pacífico.



"Si algo tiene este proceso soberanista -ha subrayado- es que aspira a la libertad que coarta continuamente el Estado español con sus amenazas y su guerra sucia".



"Una guerra sucia que yo he padecido directamente", ha puntualizado.



El expresidente catalán ha insistido en que el Gobierno lo que busca es eliminar políticamente a quienes defienden estas ideas al tiempo que ha reiterado que se "están cometiendo ilegalidades muy gordas".



En un escenario universitario, Mas ha considerado que el mensaje principal hoy es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiere resolver el problema de Cataluña "pero puede".



"Es completamente insólito" ha dicho que un presidente de Gobierno reconozca que el principal problema político que tiene España es Cataluña "y no haga absolutamente nada" para intentar resolverlo "sabiendo, como sabe, que el 80 % de la sociedad catalana, esté o no a favor de la independencia, quiere y exige un referéndum".



Si un 80 % de gente no es suficiente para que Rajoy empiece a escuchar y a dialogar en serio, no sólo de fachada: "¿Qué más hay que hacer?", se ha preguntado.



En su opinión, lo que está haciendo Rajoy es agravar "aún más" una situación que podría tener salida, incluso pactada.



Para Mas, en el tema de la soberanía catalana "los tribunales sobran completamente" y ha tildado de "inmenso error" que el PP y el Gobierno en lugar de hacer política se dedique únicamente a utilizar a los tribunales y a presionar a la Fiscalía, en muchas ocasiones, para que actúe.



A juicio de Mas, esto es un vergüenza y todo viene del hecho de que "no saben qué hacer con Cataluña, ni tienen una idea de cómo seducir a la gente y simplemente van con el tono imperialista y amenazador del ordeno y mando".



Ha recordado que el PP y el Gobierno de España llevan cuatro años haciendo eso y no han conseguido reducir "ni un ápice" el apoyo de Cataluña al referéndum, ni tampoco a la soberanía.



Mas ha hecho hincapié en que el Gobierno no acierta y no logra debilitar el proceso soberanista.



Respecto al hecho de que el Gobierno diga que buscará otros interlocutores que no sean la Generalitat, Mas ha remarcado que en eso "también se equivocan" ya que si realmente tienen un talante democrático, "deberían respetar el voto de la gente".



En este sentido, se ha preguntado si acaso el Gobierno pretende "orillar" a los representantes genuinos del pueblo catalán, votados en las urnas.



En sus declaraciones previas a la conferencia que se impartió dentro del máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Autónoma, Mas ha explicado que su intervención era una oportunidad para explicar la situación que vive Cataluña en estos momentos e incardinar todo esto en un proceso abierto, de integración europea.



También es una oportunidad, ha dicho, para explicar la situación que vive Cataluña y su relación con el Estado español, y reflexionar sobre las posibles salidas.



Tras las declaraciones a los medios, una universitaria de cuarto año del doble grado de Derecho y Políticas de la Universidad Autónoma ha abordado al presidente de la Generalitat a quien ha sugerido mejorar el clima de diálogo con el Gobierno español, a lo que Mas le ha respondido que lo que hay que hacer es "conocerse y respetarse".



Además de Homs, han acompañado al expresidente el delegado de Gobierno de la Generalitat en Madrid, Fernando Mascarell y el senador Josep Lluis Cleries, entre otros.