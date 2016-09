Los mayores aún sustentan muchos hogares pese a pérdida de poder adquisitivo

Los mayores siguen sosteniendo con sus ingresos muchos hogares españoles, pese a que la mitad recibe una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional, han denunciado hoy sindicatos y colectivos sociales con motivo de celebrarse mañana el Día Internacional de los Mayores.



"El envejecimiento no es un problema, pero sí puede llegar a serlo si no hay políticas adecuadas para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas a lo largo de toda la vida", han señalado una quincena de organizaciones que se han adherido a una iniciativa de la ONU en rechazo a "la discriminación por edad".



De ahí que en su Manifiesto por los Derechos de las Personas Mayores, estos colectivos hayan pedido a los partidos un pacto político y social de Estado para garantizar el sistema público de pensiones y su sostenibilidad.



Y es que un tercio de los hogares vive gracias a las pensiones de los más ancianos de la familia, que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 1,1 % en los últimos años, según CCOO.



En su informe "Observatorio Social de las Personas Mayores", este sindicato ha recordado que la población mayor es cada vez más y vive más años, por lo que cubrir sus necesidades se debe convertir en una prioridad del modelo de bienestar.



Casi el 18 % de la población española (8.344.946 personas) tiene 65 años o más y se prevé que en 2050 llegue a los 16,45 millones, lo que se traduce en que más de la tercera parte superará entonces los 65 años, ha aseverado el PP en un manifiesto en el que rechaza cualquier marginación hacia las personas por su edad.



Uno de los colectivos más vulnerables, afectado en gran medida por situaciones de pobreza, discapacidad, enfermedad y aislamiento social.



Incluso un 15 % de las mujeres asesinadas en 2015 por violencia de género eran mayores de 65 años.



Para combatir la soledad que sufren muchos de ellos, oenegés como Cruz Roja llevan a cabo programas de ayuda a domicilio complementaria, les facilitan el acceso a nuevas tecnologías o la teleasistencia.



También ofrece ayuda a los cuidadores de los mayores, a los que imparte cursos y les dedica aplicaciones móviles con consejos de utilidad.



Por otro lado, UGT ha homenajeado hoy a los mayores con una cadena humana en el centro de Madrid para defender el sistema de pensiones y denunciar que la mitad recibe una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional.



En el acto se ha reprochado al Gobierno "el vaciado de la hucha de las pensiones, la caída de ayudas a la dependencia y la reforma laboral" y ha presentado una proposición de ley para cambiar la normativa de pensiones y revalorizarlas "conforme al incremento del coste de vida y no al 0,25 % actual".



Asimismo, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ha reclamado a la sociedad "el buen trato" a las personas de más edad.



"La imagen del mayor es una imagen castigada por la sociedad, donde hasta los cánones de belleza utilizados por la publicidad y la cultura de la imagen reflejan la juventud y el cuerpo atlético", ha criticado Ceoma, que ha recalcado que es importante entender que "el envejecimiento forma parte de la vida".



Precisamente el Ayuntamiento de Santander ha anunciado hoy que elaborará un decálogo de buen trato a los mayores con los deseos y compromisos más repetidos por los ciudadanos que han participado este viernes en las actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Edad.



Ante la celebración mañana del Día de los Mayores, en distintos puntos de España se han celebrado actos para resaltar la importancia de mantenerse activo, revisar la vista y el oído, y comer saludablemente.



De esta forma, la Junta de Extremadura ha publicado una guía para la prevención de caídas de personas mayores mientras que Bilbao ha anunciado un segundo plan municipal dedicado a las personas mayores, en el que se continuará potenciando el "envejecimiento activo".