El Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha precisado este viernes que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) "no se va a derogar" porque un "pacto no significa enterrar nada" y ha reiterado la "mano tendida" del Ejecutivo a todas las administraciones y la comunidad educativa para alcanzar un acuerdo por la educación.



"La LOMCE no va a derogarse, está produciendo efectos beneficios y hay que aprovechar las cosas buenas que tiene y reflexionar sobre qué se puede hacer para mejorar la calidad del sistema educativo", ha explicado Méndez de Vigo en una entrevista en RNE en relación a la decisión de dejar en suspenso el efecto académico de las `reválidas` anunciada por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la sesión de investidura.



El ministro en funciones ha recordado que fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, quien hizo una demanda sobre las evaluaciones previstas en la LOMCE y el presidente "ha recogido el guante", ha expresado su voluntad de "dar un tiempo hasta ese pacto y pensar consensuadamente qué se va a hacer con las reválidas". Algo que, en opinión de Méndez de Vigo, es "una buena iniciativa".



El ministro ha incidido en que el PP llegó en su programa electoral en las elecciones de diciembre y junio la iniciativa de propiciar un pacto por la educación "que dure para 10 o 15 años, que de seguridad y certeza" e incorpore la revolución tecnológica.



"Tenemos que reflexionar y hay que hacerlo contando con la comunidad educativa que, en este punto es absolutamente capital" ha explicado Méndez de Vigo quien ha asegurado "tener una idea clara de por dónde hay que ir y caminar".