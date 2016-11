Al menos cinco muertos y varios heridos al volcar un tranvía al sur de Londres

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas tras descarrilar un tranvía en una estación del sur de Londres, informó hoy la Policía Británica para el Transporte.



El incidente se ha producido en Croydon sobre las 6.10 GMT, una hora en la que los vagones estaban muy concurridos, en la única red de tranvías que opera actualmente en la capital británica.



Los servicios de emergencia confirmaron hoy a los medios locales que sus operarios continúan trabajando en el lugar del incidente, cercano a la estación de tranvía de Sandilands, para tratar de liberar a dos personas que están aún atrapadas.



Liam Lehane, del Servicio de Ambulancias de Londres, señaló a la agencia de noticias británica Press Association (PA) que a consecuencia del suceso "más de 50 pacientes han tenido que ser transportados a hospitales", de los cuales "varias personas" sufrieron "lesiones graves".



El jefe de policía adjunto de la Policía británica del Transporte (British Transport Police), Robin Smith, consideró que aún es "demasiado pronto" para poder hablar de un número exacto de bajas pero aseguró que el cuerpo policial "trabaja duro" a fin de valorar lo sucedido.



Tras producirse el descarrilamiento, que provocó que el tranvía volcara, los Servicios de Bomberos enviaron ocho dispositivos y más de 70 efectivos al lugar del descarrilamiento.



Ese servicio de tranvía comenzó a operar en mayo de 2000, convirtiéndose en el primer sistema de tranvías de Londres desde 1952.



Durante el periodo 2015-2016, ese servicio, que consta de 39 estaciones, fue utilizado por más de 27 millones de pasajeros.

