Al menos dos personas participaron en el secuestro y asesinato de María Villar

El titular de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gustavo Salas, dijo en una rueda de prensa que hay "pruebas directas" de la participación del detenido en el secuestro de Villar el 13 de septiembre pasado y su posterior asesinato.



La fiscalía obtuvo este domingo una orden de captura contra Óscar Saúl "N" y de otra persona que no identificó, declaró Salas, quien añadió que se avanza en la investigación "sobre la participación de otros probables responsables".



El funcionario reveló detalles de lo ocurrido a la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, desde que tomó un taxi la noche del 13 de septiembre en un centro comercial de la zona de Santa Fe y unos metros adelante una persona abordó el vehículo.



A pesar de que el marido de María Villar pagó un rescate, el cuerpo de la española fue hallado dos días después en Santiago Tianguistenco, en el vecino Estado de México, aledaño a la capital, pero no pudo ser identificado hasta casi una semana más tarde por su esposo.



Salas destacó hoy que el grupo criminal que se está investigando estaría conformado por "más de dos personas", sin detallar el número, tiene presencia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y se caracteriza por actuar "con una violencia inusitada" contra las víctimas.



Agregó que el móvil del secuestro fue "de naturaleza económica", y señaló que la decisión de matar a su víctima "se tomó sobre la marcha", lo que probaría la elevada violencia ejercida por este grupo criminal.



Óscar Saúl "N" tuvo "autoría directa" en el secuestro, pues era el acompañante del conductor del vehículo utilizado para llevarse a la víctima y fue quien la redujo cuando esta se percató de que iba a ser asaltada.



El único detenido hasta el momento fue también quien sacó dinero de un cajero automático con la tarjeta de la víctima poco después del secuestro.



"Tenemos fotografías, él trae vestimenta muy particular y él mismo se reconoce en las propias cámaras", explicó el subprocurador.



Si bien Óscar Saúl llegó con María Villar a la casa de seguridad del Estado de México, negó haber participado en el homicidio de la española.