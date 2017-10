Miles de personas, con el Govern al frente, protestan contra las medidas del Estado

Miles de personas, con el presidente de la Generalitat y el Govern al frente, se han manifestado esta tarde en el centro de Barcelona en contra de la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña y para pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.



Unas 450.000 personas, según ha cifrado la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, se han manifestado en el paseo de Gràcia y la calle Aragó con gritos de "independencia" y "libertad", en una concentración convocada por la Mesa por la Democracia, de la que forman parte la ANC y Òmnium, así como los sindicatos.



La protesta ha discurrido sin incidentes y bajo el lema "Libertad Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En defensa de los derechos y las libertades", y se ha celebrado pocas horas después de que el Gobierno haya anunciado su propuesta de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que implicará el cese del president Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y del Govern en pleno, con un horizonte electoral en Cataluña de máximo seis meses.



En la manifestación se ha podido apreciar gran número de banderas independentistas y pancartas con lemas como "libertad", "democracia", "Help Catalonia" y "república ara", así como muchos eslóganes en inglés reclamando una mediación internacional. También ha habido cánticos en defensa de TV3.



Puigdemont, Junqueras, los consellers, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y dirigentes independentistas como el expresidente catalán Artur Mas (PDeCAT), así como de los comunes -Xavier Domènech y Albano Dante Fachin-, se han ubicado en la segunda cabecera de la manifestación.



Han sido precedidos por otra, a la altura de la Gran Via, con representantes de las entidades soberanistas, como el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.



Los dirigentes de Òmnium y la ANC han afirmado que pese a la decisión del Ejecutivo de aplicar el 155 "ningún gobierno puede suspender la soberanía popular" de Cataluña, pues "las instituciones somos nosotros", los catalanes: "No pasarán".



Antes de finalizar la convocatoria, la actriz Lloll Bertran ha leído un manifiesto en el que ha llamado a los ciudadanos a seguir movilizándose para "defender Cataluña y sus instituciones democráticamente elegidas", y ha exigido la libertad de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados acusados por sedición por su papel en la manifestación frente a la sede de la consejería de Economía en septiembre pasado.



Bertran ha leído el manifiesto de la protesta que, como ella ha reconocido, se ha modificado a lo largo del día de hoy para incluir el rechazo a la decisión del Consejo de Ministros de aplicar el artículo 155 de la Constitución.



"Hoy estamos aquí para rechazar la decisión del Consejo de Ministros de destituir al Govern de la Generalitat, escogido democráticamente, e intervenir las instituciones catalanas de manera totalmente injustificada, nombrando a dedo a los responsables", ha proclamado la actriz.



El manifiesto ha llamado a los ciudadanos a seguir movilizándose "en las calles" en defensa de Cataluña y sus "instituciones democráticamente elegidas", para impedir que todo el poder de la Generalitat quede en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "sin haber sido escogido".



Con la expresión "Jordi, os queremos libres y en casa", que ha concitado los aplausos de los manifestantes, la actriz ha expresado el apoyo de los concentrados a las empresas, medios de comunicación, entidades y personas que en los últimos días, según ha subrayado, "han sido perseguidas por motivos políticos".