La Gran Vía inundada por la dignidad en el trabajo

Miles de personas se han manifestado hoy en Madrid para reclamar "democracia política, social y económica" antes unos partidos políticos que "sólo miran por la banca y las multinacionales", y han pedido "dignidad" en el trabajo.



La manifestación, que se ha iniciado a las siete de la tarde en Plaza España, ha llenado la Gran Vía en su marcha hasta la plaza de Neptuno de miles de personas que coreaban contra la represión y exclamaban "la lucha es el único camino", convocados por las Marchas de la Dignidad.



En la cabecera de la marcha se han leído pancartas de "No al pago de la deuda. No más recortes", al igual que se pedía la "salida de la OTAN y de la Unión Europea".



Este año han unido a sus peticiones, que iniciaron ya el 22 de marzo del 2014, "la amnistía y el fin de la ley mordaza" porque en situación de miseria el Gobierno responde con "la porra y la cárcel".



La petición que más se ha repetido hoy entre los manifestantes es la lucha contra "la explotación obrera de los trabajadores precarios e inmigrantes", al igual que contra la "intensificación de la represión".



Según datos de la organización, ha acudido a esta marcha más de 8.000 personas.



Ángeles Maestro, portavoz de 22M, la organización que ha convocado el marcha, ha explicado a Efe que son los "únicos" en reclamar al Gobierno que es "imposible" tener buenas condiciones laborales, educativas y sociales si "se paga la deuda y se continúa dentro de la Unión Europea".



"Esta es una lucha larga, no será fácil, pero hay que hacer un llamamiento para que el pueblo se coordine y se fortalezca", ha recalcado.