Miles de personas se manifiestan en Barcelona por la unidad de España

Miles de personas -unas 2.000 según la Guardia Urbana, y medio millón según los organizadores- se han manifestado por la avenida del Paralelo de Barcelona a favor de la unidad de España y contra la independencia de Cataluña, bajo el lema "Recuperemos la dignidad".

La manifestación, convocada por el empresario vasco José Manuel Opazo y a la que se han sumado 65 asociaciones, entre ellas el partido VOX, ha comenzado en la avenida del Paralelo, calle que ha recorrido hasta acabar en la plaza de Espanya.



La manifestación ha vivido momentos de fuerte tensión cuando los asistentes han pasado frente a la avenida Mistral, donde se concentraban unas doscientas personas convocadas por movimientos antifacistas.

Un cordón policial de los Mossos d`Esquadra ha impedido que ambos grupos se enfrentasen y que los insultos que se han intercambiado llegaran a mayores.

Mientras unos gritaban "Cataluña es antifascista", los contrarios a la independencia han respondido con gritos de "nazis, nazis".



Las manifestación a favor de la unidad de España la ha abierto una pancarta con el lema "Recuperemos la dignidad" y otra con la inscripción "No queremos gente así en España. Cataluña 100 % española. Torra 155 prisión".



Los participantes, algunos de los cuales han lucido lazos con la bandera española, han coreado gritos como "bote, bote, bote, separata el que no bote", llevaban banderas españolas y algunas "senyeres".



También se han oído gritos de "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" o "Fuera los Mossos" y "Viva la Policía Nacional y la Guardia Civil".



La manifestación ha sido organizada por José Manuel Opazo, un empresario afincado en Suiza que quiere "frenar la deriva de un gobierno que ha pasado las líneas rojas de lo que es digno" porque considera que no es digno pactar con quienes "quieren destruir una nación o hacer daño a las personas", ha explicado.



El empresario considera que los españoles no son conscientes de lo que está pasando con la política y cree necesario que la "ciudadanía dé un paso al frente" porque el Estado "ya llega tarde en Cataluña".



Opazo, que tiene una empresa en Cataluña y fue Guardia Civil durante siete años, ha asegurado que organizará más acciones, tanto en España como en el extranjero, en contra del independentismo.

A la protesta han asistido autocares desde 30 ciudades españolas, como Alicante, Málaga, Tarragona, Bilbao, Tortosa, Reus o Valladolid.

La manifestación ha acabado con varios parlamentos en la avenida María Cristina, muchos de ellos han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones y "no negocie con terroristas ni separatistas", como ha dicho el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, José Vargas.



También ha participado la directora de un instituto en L`Hospitalet que se negó a dejar las llaves de su centro para la consulta del 1 de octubre, Dolores Ajenjo, que ha denunciado la "opresión nacionalista" y ha dicho: "Han apretado tanto la soga que ya solo podemos cortarla".



El empresario alemán Karl Jacobi, que se enfrentó al presidente del Parlament, Roger Torrent, en el Círculo Ecuestre, ha criticado a Pedro Sánchez, "un presidente que no fue elegido" y que "vendió su alma a Torra y Pablo Iglesias".



Diferentes personas han explicado su testimonio y han denunciado insultos, agresiones y amenazas por quitar lazos amarillos.