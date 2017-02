Miles de personas muestran su apoyo a los refugiados en España

Miles de ciudadanos se han manifestado hoy en más de 30 ciudades españolas para mostrar su apoyo a los refugiados y pedir "de forma inmediata y cuanto antes" que se traigan a España a los que están "varados" en Grecia, Italia, o "a las puertas de Europa".



Así lo ha manifestado durante la concentración en Madrid, donde se han reunido esta tarde alrededor de medio millar de personas frente a la sede del Ministerio de Exteriores, Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, quien además ha recordado que España se comprometió a traer a 17.300 personas y "hasta el momento" sólo han llegado "algo menos de 1.140."



"Nuestra valoración (sobre esta cifra) -ha expresado- es que llevamos un año mirando hacia otro lado, viendo cómo pasaba el tiempo, incluso viendo cómo se hacía un escaqueo de las responsabilidades. Aunque se ha empezado a traer grupos, no vamos con la suficiente agilidad que deberíamos tener porque son familias y familias las que están huyendo del horror y necesitan un hogar".



La convocatoria de Madrid, que al igual que el resto de ciudades se ha celebrado bajo el lena "No a la Europa Fortaleza, acogida Ya", ha sido secundada hoy por más de 70 organizaciones sociales que han convocado marchas en otras ciudades como Zaragoza, San Sebastián, Pamplona, Alicante, Barcelona, Córdoba, Ceuta, Oviedo, Valencia o Salamanca, entre otras.



Así, en el centro de Zaragoza, varios cientos de personas han recorrido las calles para reclamar la habilitación de rutas seguras para las personas que huyen de la guerra, al tiempo que han exigido a los gobiernos que pongan fin a esta "barbarie" de la que Europa está siendo testigo.



Los asistentes han llevado pancartas con "NoEurofortaleza" o "Bienvenidos Refugiados. No al acuerdo de la vergüenza` y han exclamado durante la marcha "Basta ya de impunidad", "abrid las fronteras, queremos acoger" o "La guerra mata, Europa remata", gritos que también se han escuchado en Huesca y Teruel o Madrid.



En San Sebastián, cientos de personas han reclamado que se facilite la acogida de refugiados por quienes han desplegado una pancarta con el lema en euskera: Bienvenidos refugiados, solidaridad. Pasaje Seguro. Traed a vuestras familias".



Entre los congregados se encontraban miembros de Podemos, además de personas de distintas nacionalidades, algunas de ellas procedentes de Eritrea, Guinea Ecuatorial, Siria y Afganistán.



El drama que viven las personas refugiadas ha sido escenificado en Pamplona en una manifestación convocada por las "Iniciativas Ciudadanas de Acogida en Navarra", en la que se ha defendido el "derecho a migrar para todas las personas, ser acogidas en condiciones y con todos los derechos".



Varios cientos de personas han recorrido el centro de la capital navarra coreando consignas como "ninguna persona es ilegal", "no son muertes, son asesinatos" o "España tiene las manos manchadas".



Durante la marcha se ha escenificado la huida de las personas refugiadas, la muerte de muchas de ellas en su intento de cruzar el Mediterráneo y el derribo de los muros con los que se encuentran en su llegada a Europa como símbolo de lo que debería ser una acogida.



En Ávila medio centenar de personas ha salido esta mañana desde la estatua del artista José Antonio Elvira, que simboliza la defensa y la protección de los derechos humanos en la capital abulense.



Esta muestra de solidaridad se vivió en las calles de Barcelona el pasado sábado, donde se manifestaron unas 9.000 personas, según la Guardia Urbana, y 40.000, según la organización; y se une a las que se están haciendo hoy también en varias ciudades europeas.