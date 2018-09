Montero:"No ha lugar" a hablar de indultos cuando no hay juicios

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado que "no ha lugar" a hablar de posibles indultos a los políticos independentistas en Cataluña que están encarcelados cuando aún si siquiera se han celebrado los juicios por el "procés".



A preguntas de los periodistas sobre la opinión de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, quien se ha mostrado partidaria de que se indulte a los líderes independentistas en el caso de que sean condenados por el Tribunal Supremo, Montero ha señalado en Benavente (Zamora) que "no cabe hablar más de esa cuestión puesto que todavía no se ha celebrado ni siquiera ningún juicio.

En vez de ello ha apostado por el diálogo y porque en Cataluña se creen las condiciones para la convivencia entre todos.

Por ello, ha visto necesario que al igual que hace el Gobierno de España el presidente de la Generalitat, Quim Torra, también hable de diálogo en Cataluña porque tiene "la obligación de gobernar para todos, sean o no independentistas.



Del mismo modo, ha considerado que el Gobierno de España también tiene la obligación de entenderse con esa parte del país que aporta tanto "en términos de cultura, económicos y de convivencia".



Al respecto, ha subrayado que la próxima semana se van a celebrar dos reuniones muy importantes, una la comisión bilateral entre el Estado y el Gobierno de Cataluña y, al día siguiente, la de financiación autonómica con todas las Comunidades autónomas.

La ministra de Hacienda ha visto el hecho de que Cataluña se incorpore a esa última reunión, apueste por el diálogo y se siente con otros gobiernos autonómicos es "el camino a seguir".

Respecto a ese encuentro sobre financiación autonómica, la ministra de Hacienda ha sostenido en su discurso de la Fiesta de la Rosa de la localidad zamorana de Benavente que la despoblación tendrá que ser un criterio para el reparto de fondos.



En su intervención ante militantes del PSOE, la ministra ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que dimita porque no puede ser que el principal partido de la oposición sea cuestionado por su título o por su trabajo de máster.



Ha recordado que la petición de la Fiscalía de archivar su caso es "por prescripción", por lo que ha criticado que Casado "se pavonee" de ello y ni se plantee dimitir.



"Por ese camino no podemos ser un ejemplo para los ciudadanos", ha declarado la ministra de Hacienda, que ha agregado que "la derecha" no sólo no se ha regenerado tras el abandono de Mariano Rajoy de la presidencia del PP sino que "sigue haciendo más de lo mismo y con más intensidad".

En materia impositiva, ha defendido que "los que más tienen" hagan una mayor contribución para proteger así con mejores servicios públicos a la clase media y a la clase trabajadora, a las que no subirá los impuestos "sino todo lo contrario".

María Jesús Montero ha acusado al PP de dar "empujones" al PSOE para intentar desalojarlo del Gobierno y de intentar "distraer la actualidad política con cuestiones académicas y científicas que tienen que ver con el pasado y nada tienen que ver con la acción de Gobierno".



La ministra de Hacienda ha realizado estas declaraciones en Benavente, donde ha participado junto al líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y un centenar de militantes socialistas benaventanos en la Fiesta de la Rosa.