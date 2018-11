O Goberno rexeita a intervención das factorías de Alcoa: "Non estamos en réxime comunista"

A Ministra de Traballo, Migracións e Seguridade Social, Magdalena Valerio, comprometeuse a estudar "en profundidade" o expediente de regulación de emprego extintivo que suporía o peche das plantas da multinacional Alcoa na Coruña e Avilés, pero rexeitou de forma tallante que o Goberno se expoña a intervención das factorías, como piden os traballadores.



"Non estamos nunha economía estatalizada, como intervir a empresa, non estamos nun réxime comunista", resolveu, preguntada polos medios de comunicación en Santiago de Compostela, antes de participar no acto organizado polo PSdeG para proclamar ao seu secretario xeral, Gonzalo Caballero, candidato á Xunta de Galicia.



Os traballadores da factoría da Coruña solicitaron que se aplique o artigo 128 punto 2 da Constitución, para que o Goberno interveña tanto esta planta como a de Avilés, no caso de que a multinacional do aluminio Alcoa non retire o seu ERE extintivo, que suporá o peche das factorías e a destrución de case 700 empregos directos.



Aínda que rexeitou esta posibilidade, en todo caso, Magdalena Valerio comprometeuse a analizar "en profundidade" o ERE presentado e mostrou a súa confianza en que se atope unha solución que evite o despedimento dos traballadores.



"Hai un expediente de regulación de emprego presentado no Ministerio de Traballo, eu como ministra comprométome a estudar en profundidade este expediente e a dar unha solución, que teño a convicción, espero e desexo, que sexa satisfactoria para mellorar a situación que neste momento teñen os miles de persoas afectadas polo posible expediente de regulación de emprego de Alcoa", declarou.



Na mesma liña, tamén manifestou que "desde logo, o Goberno comprométese a estudar en profundidade toda a cuestión de Alcoa", porque "hai miles de familias afectadas".



Magdalena Valerio, antes de participar no acto do PSdeG, reuniuse, acompañada do delegado do Goberno, Javier Losada, en Santiago de Compostela cos representantes da comunidade na mesa de diálogo social a nivel estatal, CCOO e UXT.



Valerio explicou aos sindicatos as últimas medidas do Goberno en materia laboral e tomou nota das cuestións expostas.



A representación dos sindicatos CCOO e UXT estivo encabezadapolos seus secretarios xerais a nivel autonómico, Ramón Sarmiento eJosé Antonio Gómez, ambos acompañados por representantes dasdistintas áreas internas de ambas agrupacións.



Cuestionada sobre posibles cambios na reforma laboral, asegurou que "se segue debatendo na mesa de diálogo social todas as cuestións da reforma laboral que poderían ser modificadas".



En concreto, fixo referencia a aspectos como "a ultractividade dos convenios colectivos, da primacía de convenio de sector fronte a convenio de empresa tendo en conta unha serie de descolgues que están xa regulados no artigo 82 do Estatuto de traballadores".



Do mesmo xeito, incidiu en que "tamén se está falando" do rexistro de xornada, do rexistro horario ou de igualdade.



"Temos todos eses acordos encima da mesa pero aínda non hai acordo", concluíu.