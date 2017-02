Moix se impone a los especialistas para dirigir Anticorrupción

Manuel Moix Blázquez será el nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción tras ser elegido por delante de seis aspirantes que trabajan en ese departamento pese a ser el único de los candidatos que proviene de fuera, en concreto del Tribunal Supremo.



Moix (Madrid, 1958) asumirá un puesto clave en el órgano especializado que lleva investigaciones como Bankia, Pujol, Púnica, Bárcenas, Nóos, Gürtel, la investigación a CDC, Nummaria, Blesa, los ERE de Andalucía, De la Serna y Rumasa, entre otros.



Ha sido elegido por delante de seis especialistas en anticorrupción, entre ellos uno de los fundadores de ese departamento, Alejandro Luzón, y la sustituta temporal de Antonio Salinas al frente del mismo, Belén Suárez. Los otros aspirantes eran Teresa Gálvez, Carlos Alba, Antonio Romeral y José Miguel Alonso.



La carrera de Moix -quien no está asociado a ninguna de las grandes asociaciones representativas- está marcada por su etapa al frente de la Fiscalía de Madrid, que dirigió entre 2003 y 2015 y que cerró con su denuncia contra el exvicepresidente del Gobierno, expresidente de Caja Madrid y de Bankia y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.



Una actuación polémica ocurrida pocas fechas antes de su promoción al Supremo, que se saldó con el registro y la detención (durante horas) de Rato y que provocó recelos precisamente en Anticorrupción, que consideraba que la investigación de la Agencia Tributaria no estaba lo suficientemente madura como para actuar.



Estuvo de acuerdo con los registros por "las razones de urgencia que se plantearon en el último momento", pero no con la detención y, de hecho, solicitó horas después la puesta en libertad de Rato.



Fue la última gran decisión de Moix en la Fiscalía de Madrid, a la que llegó en 2003 y en la que debutó con la acusación al "asesino de la baraja", el asesino que atemorizó a los madrileños durante seis meses en los que mató a seis personas.



El paso por Moix por la Fiscalía madrileña tuvo otras actuaciones destacadas, como la acusación que dirigió el mismo contra Elpidio Silva -el juez que ordenó encarcelar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa- y que fue inhabilitado por 17 años y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decisión que fue ratificada por.



Y polémicas como la decisión de calificar de falta y no de delito el incidente de tráfico que protagonizó Esperanza Aguirre en la Gran Vía pese a que la Audiencia de Madrid consideraba que debía investigarse como un posible delito de desobediencia a la autoridad.



También se opuso a imputar al que fuera jefe de la Policía Municipal de Madrid Emilio Monteagudo por la tragedia del Madrid Arena, quien finalmente fue juzgado y absuelto.



Firme defensor de que los fiscales dirijan las instrucciones judiciales, entre sus primeros destinos estuvo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde participó en la investigación del Caso Atocha, sobre las presuntas irregularidades cometidas por responsables políticos en beneficio de Construcciones Atocha o empresas afines.



En diciembre de 2000 fue nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y casi tres años después, en julio de 2003, presentó su candidatura a la jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde relevó a Mariano Fernández Bermejo.