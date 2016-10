Monedero afirma que el PSOE "se ha quitado la careta"

El exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero ha afirmado este domingo en Santander que la discusión interna en el partido morado "se ha terminado" con un PSOE que "se ha quitado la careta" y ha decidido "abstenerse y dar el Gobierno al PP de la corrupción", lo que en su opinión deja a las claras que la tesis de Pablo Iglesias era "la correcta".



Monedero ha descartado de esta forma que todavía sea posible un gobierno alternativo. No obstante, ha asegurado que Podemos no se plantea romper los pactos autonómicos con el PSOE. En su opinión, esta cuestión "se ha magnificado" porque "realmente no está en discusión". "No está encima de la mesa romper esos gobiernos porque nadie lo entendería", ha apostillado.



Al respecto, ha puntualizado que lo que Podemos ha pedido al PSOE es "coherencia política". "Qué sentido tiene que apoyen unas políticas de ajuste en Madrid y después intenten hacer políticas diferentes en los territorios cuando no es posible con esas políticas que se hacen en Madrid", ha señalado.



Ha añadido que el PSOE necesita hacer una profunda reflexión porque "no puede estar constantemente diciendo una cosa y la contraria". "Esta caricatura en la que se ha convertido el PSOE es precisamente por no atreverse a enfrentar su propia realidad y seguir siendo rehenes de la vieja política, de los Felipes González o del grupo Prisa, que parece que tiene la capacidad de dictar al PSOE lo que puede o no puede hacer", ha dicho el exdirigente de Podemos.



Monedero considera que Pablo Iglesias tenía razón cuando afirmaba que el PSOE "estaba atravesado por una lógica bipartidista". "Se ha quitado la careta y ha demostrado que su opción es una gran coalición que restaure aquello que hizo que los españoles nos echáramos a las plazas a protestar por el vaciamiento de la democracia", ha dicho.



Monedero ha recalcado que "celebra" el debate interno que ha surgido en Podemos, que ha definido como una "diferencia estratégica y táctica vinculada sobre todo a los acuerdos con fuerzas políticas", y ha insistido en que la discusión interna sobre la posibilidad de dar el gobierno al PSOE se ha "desvanecido".



Al respecto, ha señalado que el PSOE llevaba tiempo trabajando en sus estructuras internas "por alguna suerte de gran coalición" y ha añadido que el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "fue en su momento una ficha elegida por Susana Díaz, Felipe González y los varones para frenar la renovación interna cuando Madina se presentó" a la secretaría general, por lo que "no parecía factible que encabezara cualquier tipo de renovación".



"Al final los intereses profundos del bipartidismo se están expresando; por parte del PSOE con este golpe de estado profundo para que la militancia no se pronuncie; y por parte del PP intentando invalidar todo el procedimiento de la Gürtel y evitar que la gente cante", lo que indica -ha dicho Monedero- que "hay una parte de la vieja política que quiere la restauración, y enfrente está Unidos Podemos, que lo que quiere es plantear una política diferente que recupere la democracia en España".



Monedero ha realizado estas afirmaciones en los Jardines de Pereda de Santander, donde este domingo ha presentado los programas sociales de Podemos, en concreto el denominado Vamos!, que también presentará por la tarde en Castro Urdiales.



PROGRAMA VAMOS!



Vamos! se propone desplegar a pie de calle, en cada barrio y en cada pueblo, espacios de participación y acción colectiva que respondan a las necesidades de la gente y de los territorios, a través de actividades reivindicativas, culturales, deportivas, solidarias, educativas y de ocio.



También pretende facilitar el emprendimiento de actividades que re-politicen la vida cotidiana mediante la participación como por ejemplo: recolección de material escolar, actividades deportivas, despensas solidarias, huertos urbanos, grupos de apoyo escolar, teatros de barrio...