Mónica Oltra sufre un escrache en su casa por parte de un grupo de extrema derecha

Una decena de miembros de un grupo de ultraderecha se presentó en la noche de este miércoles en el domicilio particular de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, enmascarados y exhibiendo una bandera de España, con una frase en pro de la unidad, para acusarle de independentista.

La acción de acoso fue retransmitida en directo por España 2000 en su cuenta personal de Facebook bajo el título `Escrache a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por Compromís, partido político que apoya els paisos Catalans`. A las 11.00 horas el video ya llevaba 15.000 reproducciones.

Los participantes en el vídeo iban encapuchados y con las caras cubiertas con la máscara de la película `Scream`. Portaban una pancarta en la que se podía leer `Viva la unidad de España`.

El vídeo dura alrededor de unos 10 minutos y arranca con la llegada a casa de Oltra de un grupo de personas que va desplegando la pancarta y ordenándose para participar. De fondo se escuchan un par de canciones, una de ellas un pasodoble `Y viva España`. También se reproduce el himno nacional, que corean.

Uno de los organizadores de la actuación avisa al resto de sus compañeros de que se pongan las caretas y se le escucha cómo dice que están frente a la casa de su "amiga" Mónica Oltra.

Este interlocutor explica que están frente a su domicilio porque "Compromís puede ser la marca blanca de la CUP" y asegura que actúan así "para avisar con alegría y con un pasodoble".

A mitad del video se observa cómo llega al lugar un par de personas y empiezan a grabarles -miembros del equipo de Oltra- y a hacerles fotografías. La persona que se encarga de organizar al grupo les avisa de que están grabando a una menor de edad -en alusión a una chica que sale en la transmisión sin careta y que a su vez también está grabando-, a lo que responden que eso no lo pueden saber.

En ese momento, esta persona afirma que se quita la careta e, incluso, se mofa diciendo que se pone de perfil para que le saquen mejor en las fotografías. También les acusa de llamar a la Policía o a la Guardia Civil. Luego aclara que "a la Guardia Civil no porque aquí no somos independentistas y no hay Mossos d`Esquadra". Tras ello, cortan la grabación.

Oltra ya ha anunciado en declaraciones a los medios de comunicación que denunciará el escrache, un "episodio de intento de intimidación por parte de unos fascistas", ha dicho, "que no tienen cabida en la democracia".

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en declaraciones a Ser, ha dicho que este suceso es preocupante porque supone "una vulneración de derechos constitucionales" y ha recordado el ataque de ultraderechistas del pasado 9 d`Octubre durante una manifestación de la Comissió 9 d`Octubre bajo el lema `Sí al valenciano` y ha dicho que es "importante" controlar a estas bandas.

Por ello, ha pedido al delegado del Gobierno que tome medidas "urgentemente". "Es importante que los delitos de odio se traten a nivel judicial porque no es solo una cuestión policial", sostiene el primer edil valenciano.