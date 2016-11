Monopolys y spas, los regalos de Correa a sus clientes por Navidad

La empleada de las empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán, ha destacado este lunes en el juicio de la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que el grupo Correa efectuó regalos como monopolys, albornoces, trajes de la marca Milano o invitaciones a spas a sus clientes de empresas privadas y públicas, sobre todo en Navidad.

Así lo ha explicado durante su comparecencia ante el tribunal que la juzga junto a otras 36 personas. Ha detallado que el grupo elaboró una lista de 200 o 300 clientes que serían los destinatarios una serie de obsequios, con especial motivo en Navidad.

Preguntada por las personas que podían aparecer en esta lista, Jordán ha indicado que no se tenía en cuenta si eran "funcionarios públicos", sino que se hacía por una "relación de trato".

En este sentido, ha señalado que no recuerda si el exviceconsejero madrileño Alberto López Viejo --también acusado en esta pieza-- se encontraba en dicho papel de gratificados, aunque ha constatado que sí recibió "algunos" obsequios, ya que era una de las personas con las que "trabjaba muchísimo".

Con respecto al consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que "no ha visto si le han entregado dinero", aunque sí que lo ha "oído".

RELACIÓN CON PABLO CRESPO

Por otro lado, la administradora de Easy Concept ha explicado ante el tribunal que el `número dos` de la trama Gürtel, Pablo Crespo, estaba "absolutamente informado de todo" pues, según ha señalado, era su "jefe" y le consultaba cualquier duda que tenía.

Ha afirmado que las conversaciones que mantenía con él no eran "día a día" pero sí constantes. De hecho, ha subrayado que en la agenda del exsecretario de Organización del PP en Galicia --cuyas anotaciones se han mostrado en la sala donde está teniendo lugar el interrogatorio-- se ve plasmado todo lo que le comentaba de sus conversaciones con los clientes.

Jordán, que ha explicado su función y las participaciones que ha tenido en cada una de las sociedades del grupo Correa como Good and Better o Diseño Asimétrico, ha relatado que Correa y Crespo la nombraron apoderada de la sociedad Down Town Consulting de forma "transitoria" en 2003.

En esta línea, ha asegurado que cuando le propusieron este cargo aceptó porque era "bastante inocente" y que si a día de hoy le hubiesen hecho esta oferta no aceptaría "ni harta de vino".

Por último, ha destacado que confiaba en Correa y Crespo hasta que en 2007 comenzó a hacer "más preguntas". Así, ha hecho hincapié que en 2006 llamó en varias ocasiones al supuesto `blanqueador` de la trama, Ramón Blanco, para que los socios le explicasen cómo funcionaba la "parte financiera" de las sociedades y que recibía evasivas para celebrar esta reunión.