Montero confirma que las rentas de más de 140.000 euros pagarán más puntos de IRPF

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este lunes que la subida del tipo del IRPF que se está estudiando para rentas a partir de 140.000 o 150.000 euros es de "tres o cuatro puntos", con lo que el tipo máximo subiría al 51 o el 52 %.

En declaraciones a la Cadena COPE, Montero ha explicado que en la actualidad el tipo más alto -que es del 45 % a partir de 60.000 euros de renta- alcanza el 48 % en las comunidades que han llevado el tramo autonómico al máximo, y que es a ese 48 % a lo que se está planteando sumar tres o cuatro puntos.

Montero ha negado que un tipo del 52 % sea confiscatorio y ha recordado que el contribuyente de IRPF no tributa toda la renta ganada por el último tramo, sino que a cada intervalo de renta se le aplica el tipo marginal correspondiente.

En la actualidad, ha explicado la ministra, las rentas que llegan al tipo marginal máximo pagan una media o tipo efectivo de IRPF de "en torno al 31, al 32 o al 33 %".

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que con los tipos actuales las rentas de entorno a 80.000 euros pagan una media de IRPF del 30 %, mientras que las de 140.000 euros están en una media del 37 % como consecuencia de la progresividad del impuesto.



Montero ha incidido en que todavía se están ajustando los detalles de un subida que afectará a "un colectivo que no llega al 0,5 % de los contribuyentes".



"El rango es pequeño y la recaudación no es significativa, no tiene afán recaudatorio está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos (...) para ellos era importante plantear que las grandes rentas también van a contribuir más", ha afirmado.