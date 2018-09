Montón pide acudir al Congreso para dar explicaciones por su máster

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, pedirá comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster sobre igualdad de género, ha anunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

La comparecencia a petición propia de la ministra -que llega después de que lo pidieran formalmente Unidos Podemos, Ciudadanos y el PDeCat- se registrará este mismo miércoles, ha precisado la número dos del partido.

Lastra ha subrayado que Montón, a diferencia del presidente del PP, Pablo Casado, cuyo máster investiga el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades, está dando todas las explicaciones que se le están pidiendo sobre su máster y presentado pruebas que demuestran que lo cursó

"Evidentemente no es lo mismo una cosa que la otra. Ni la de Pablo Casado, ni la de Cristina Cifuentes, y por supuesto nada que ver con la ministra Montón", ha aseverado Lastra sin detallar qué elementos diferencian unos casos de otros. "La ministra no tiene nada que ocultar", ha remarcado.

Montón no fue consciente de ningún trato de favor

Lastra ha respaldado a la ministra señalando que ella no fue consciente de estar beneficiándose de un presunto trato de favor por parte de la universidad, que no tuvo el mismo nivel de exigencia con la entonces diputada del PSOE que con otros alumnos.



Según ha publicado "eldiario.es", Montón presentó el trabajo fin de máster con al menos una de las asignaturas sin aprobar, puesto que en junio en su ficha de alumna había una materia que figuraba como no presentada. Esa nota fue modificada meses después, en noviembre, fuera ya de plazo, por un 5, aprobado.



Para presentar el trabajo fin de máster, es requisito imprescindible tener aprobadas el resto de las asignaturas. También existen dudas sobre el modo en que Montón superó la mitad de las asignaturas del máster, puesto que no acudió a clase hasta enero --cuando el máster se había iniciado en octubre-- y no constan trabajos presentados para superar esas asignaturas ni siquiera contactos de la alumna con el profesorado, más allá de la directora del máster.



La petición de comparecencia de la ministra en el Congreso aleja por el momento la posibilidad de que ella tenga la intención de dimitir de modo inminente. Esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser, Montón consideraba que renunciar por esta cuestión "sería injusto".

Apoyo de la dirección del PSOE

"Cuando hay una sospecha, lo que tiene que hacer un responsable político es dar las explicaciones y la ministra Montón las ha dado y, si se siguen pidiendo, las seguirá dando", ha indicado Lastra preguntada si le convencían las aclaraciones dadas hasta la fecha por la titular de Sanidad.



"La ministra es una persona rigurosa, seria, que en todo caso, y así lo ha explicado y mostrado, ella hizo en todo momento lo que se le exigió. No exigió ningún trato de favor, es más, ella no es consciente ni de haberlo tenido, no pidió ninguna convalidación, no ha hecho absolutamente nada más que lo que se le exigía por parte de la universidad", ha abundado Lastra.



Por tanto, en opinión de la dirigente socialista, no procede hablar de dimisión. "Dimitir por algo que se considera injusto... pues dígame usted", ha contestado a la pregunta de si descarta que Montón vaya a dimitir.