Moreno alaba la responsabilidad de Ciudadanos y Vox en Andalucía

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alabado la responsabilidad de Ciudadanos (Cs) y de Vox por compartir el "anhelo" del cambio en esta comunidad y les ha pedido que se aparten del "tacticismo" ante las citas electorales de mayo de 2019.

"A unos veinte días para que llegue el cambio definitivo (por la investidura) queda mucho por negociar, mucho que dialogar con Ciudadanos, al que agradezco su responsabilidad por asumir el reto del cambio", ha sostenido Moreno durante una intervención en la Junta Directiva del PP andaluz.

El dirigente popular ha trasladado también a Vox su agradecimiento por la responsabilidad mostrada para la constitución de la Mesa del Parlamento y ha enfatizado: "Vamos a hacer algo grande para transformar Andalucía".

Ante este reto, ha pedido a los dos partidos que "aparten el tacticismo" político de las próximas citas electorales y se centren en el "objetivo común a conseguir", y ha insistido en que trabajará por un cambio, que "aún no esta hecho", desde el diálogo y la negociación con Ciudadanos y Vox.

Convencido de que el "sueño del histórico cambio está más cerca que nunca", Moreno ha atribuido esta situación al trabajo colectivo de varias décadas de los militantes y dirigentes de su partido, de los que ha dicho que han tenido que soportar el "ninguneo del socialismo implacable".

"Los andaluces quieren que la comunidad cambie y tenga un horizonte de futuro y prosperidad", ha aseverado Moreno, que ha señalado que este mandato tiene que ser para el nuevo Gobierno "la brújula" de sus actos.

A cuenta de la constitución del Parlamento, presidida por Marta Bosquet, gracias a un acuerdo entre el PP, Cs y Vox, el popular ha criticado al PSOE por no haber felicitado a la nueva presidenta, lo que ha achacado a que los socialistas "no saben perder, no reconocen los resultados y les falta humildad".