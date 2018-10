Los Mossos cargan contra los radicales que asediaban el Parlament

Los Mossos d'Esquadra han realizado varias cargas para dispersar a centenares de personas que se habían concentrado tanto ante el Parlamento catalán como frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Barcelona.

Los agentes de los Mossos han cargado primero contra las centenares de personas que se habían concentrado frente a la Jefatura de la Policía Nacional, y después contra las que se manifestaban ante el Parlamento.



Utilizando material antidisturbios, los Mossos han logrado dispersar a los concentrados, que mantenían un largo forcejeo con los agentes que custodiaban tanto la Jefatura Superior de la Policía Nacional, en la Via Laietana, como la sede de la cámara catalana, en el parque de la Ciutadella.



Los Mossos han avisado varias veces a los concentrados de que cargarían de forma inminente si no se disolvían y seguían lanzando objetos contra las sedes de la Jefatura y del Parlamento y contra los propios agentes que la custodiaban.



Al término de la manifestación convocada esta tarde por la ANC en Barcelona con motivo del primer aniversario del referéndum del 1-O, centenares de personas se han concentrado tanto frente la Jefatura Superior de la Policía Nacional como frente a la cámara catalana.



En la concentración de la Via Laietana, han lanzado objetos y pintura contra los mossos que custodiaban el edificio, mientras que en la del Parlamento han tratado de quitar las vallas de protección y acceder a la cámara, aunque no lo han conseguido por la actuación policial.