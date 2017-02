Dos muertos y ocho heridos en un accidente de tráfico en Gipuzkoa

Un vecino de Bilbao de 28 años, que conducía el turismo siniestrado este sábado en Usurbil (Guipúzcoa), ha sido detenido por la comisión de un delito contra la seguridad vial en el centro hospitalario en el que está siendo atendido de las heridas sufridas. En el accidente ha fallecido un vecino de Bilbao de 23 años, mientras que la otra víctima mortal, una mujer, aún no ha sido identificada.



Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer y un varón han fallecido en el accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este sábado en la autopista AP-8, a su paso por Usurbil en sentido hacia Irun. Ambas víctimas viajaban en el turismo, que circulaba por los carriles de sentido contrario y que ha colisionado frontalmente contra una furgoneta de transporte sanitario no urgente.



Otras ocho personas han tenido que ser evacuadas por los recursos asistenciales hasta el Hospital Donostia para su atención médica, entre ellas, los tres ocupantes y el conductor del vehículo de transporte sanitario, quienes han sido dados de alta una vez se ha llevado a cabo su valoración por parte del personal hospitalario.



Por su parte, los otros cuatro ocupantes del turismo, en el que viajaban en total seis personas, han sido trasladados y están siendo atendidos de las lesiones sufridas.



El accidente ha tenido lugar a las seis y veinte minutos de la madrugada de este sábado, y en el mismo se han visto implicados una furgoneta Ford Transit de transporte sanitario no urgente que transitaba en sentido Irun y un turismo Opel Astra que circulaba en dirección a Bilbao por los carriles del sentido contrario.



El conductor de este vehículo, un varón de 28 años de edad, ha sido detenido por agentes de la Ertzaintza en el centro hospitalario en el que está siendo atendido, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.



CASO OMISO A LAS INDICACIONES



Minutos antes del siniestro, personal de vigilancia de carreteras de la Diputación de Guipúzcoa ha observado cómo el turismo accidentado circulaba en sentido contrario por la vía y ha hecho señales a su conductor para advertirle del hecho, pero éste ha hecho caso omiso a sus indicaciones.



Este vehículo también había sido detectado por el sistema de avisos de túneles que la institución foral tiene instalado a su paso por el túnel de Arizmendi y, seguidamente, por el de Aritzeta, dando aviso inmediato a la Ertzaintza del incidente.



El Juez ha delegado en la Ertzaintza el levantamiento de los cadáveres, que han sido trasladados al Servicio de Patología Forense de la Audiencia en San Sebastián para la realización de la correspondiente autopsia.



Los carriles izquierdo y central de la vía han estado cerrados al tráfico en sentido hacia Irun hasta las 10.45 horas, mientras se llevaban a cabo las labores asistenciales de las personas afectadas, la retirada de los vehículos accidentados y la limpieza de la vía. Por el momento la Ertzaintza mantiene abierta la investigación tendente al esclarecimiento de las causas que han dado origen al siniestro.