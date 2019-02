La senadora del PP Esther Muñoz ha pedido disculpas a quien haya podido ofender por criticar que el Gobierno destine 15 millones de euros a desenterrar "unos huesos", ha asegurado que no quería reírse de las víctimas del franquismo y ha rechazado dimitir por no haberse expresado adecuadamente.



Muñoz ha acudido al pleno del Senado y ha visto desde su escaño cómo en el debate de la primera moción del orden del día los portavoces del PSOE, Unidos Podemos y Compromís le han reclamado su renuncia por entender que había "insultado" a las víctimas del franquismo con sus palabras en la sesión de control.

Responsabilidad

"Asumo la responsabilidad por no haberme expresado bien", ha declarado en los pasillos de la Cámara Alta tras lamentar que "por una limitación" suya no hubiera logrado explicar correctamente lo que quería decir sobre el intento del Gobierno de crear "una verdad de Estado" con 15 millones presupuestados para Memoria Histórica.



Ha insistido en que en sus polémicas declaraciones nunca habló de "cunetas", y aunque ha admitido que no se expresó "de la mejor manera posible" al hablar del dinero que el Ejecutivo ha presupuestado para que "desentierren unos huesos" su intención era pedir al Gobierno que se olvide de la exhumación de Franco.

El resto de partidos

Antes de sus declaraciones a la prensa, dentro del hemiciclo, el senador socialista Francisco González Cabañas había pedido su dimisión por su "insultante" intervención ante el pleno en un debate con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.



Desde Unidos Podemos, Maria Freixanet coincidió en reclamar que dejara su escaño por haber "insultado" a las víctimas del franquismo y Carles Mulet, de Compromís, se lo pidió igualmente por la "indignidad" de sus declaraciones.