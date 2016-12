Se negociará otra subida del SMI con los agentes sociales entre 2018 y 2020

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha avanzado hoy que en los años 2018, 2019 y 2020 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se fijará en el ámbito del diálogo social, es decir, con la patronal y los sindicatos, tendrá carácter vinculante y una fecha tope, el 15 de noviembre.



En rueda de prensa en el Ministerio de Empleo, Riesgo ha señalado que esta medida está recogida en la propuesta que va hoy al Consejo de Ministros y ha precisado que la subida del SMI para 2017 de un 8 %, 52,4 euros más, supone un aumento del 0,6 % en la masa salarial global de la economía española, que se traduce en 70 millones de euros adicionales para las arcas de la Seguridad Social.



A la pregunta de por qué se había pactado una subida del SMI sin contar con los agentes sociales, Riesgo ha asegurado que el hecho de que no se haya alcanzado un acuerdo con los interlocutores sociales no quiere decir que no haya habido diálogo, que lo hubo toda la legislatura.



El secretario de Estado ha justificado la decisión de ayer de anunciar que el salario mínimo en 2017 se situará en 707,6 euros, en que no se podía "retrasar" más fijar la cuantía del SMI para el año que viene.



Ha reconocido que en esta decisión ha pesado el diálogo parlamentario, en particular con el PSOE, pero también con los interlocutores sociales.



También ha explicado que para años venideros se fija el tope de 15 de noviembre, si en esa fecha no se llega a un acuerdo será el Gobierno el que tome la decisión en aplicación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.



El secretario de Estado de Empleo ha subrayado la voluntad del Gobierno en contar con los agentes sociales para fijar el SMI del resto de la legislatura por que han demostrado que son "responsables" y están "más que cualificados".