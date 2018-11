Ninguno de los agresores de Santa Coloma está bajo tutela de la Generalitat

Ninguno de los 15 jóvenes detenidos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) como presuntos agresores sexuales de una joven y del apuñalamiento de su acompañante están bajo tutela de la Generalitat, y sólo uno de ellos estuvo bajo el amparo de la DGAIA hace tres años.



Así lo ha asegurado este lunes a los periodistas la secretaria general de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Georgina Oliva, que ha criticado que se difundiese que dos de los detenidos son menores, cuando aún no se ha comprobado si realmente lo son, y que estaban bajo la tutela de la Generalitat.

Oliva ha hecho hoy un llamamiento "a la tranquilidad y a no estigmatizar a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) y a todo el colectivo del sistema de protección"

En alusión al comunicado que este domingo difundió el ayuntamiento de Santa Coloma, en el que informó de la detención de los 15 jóvenes, especificando que dos de ellos eran menores de edad e insinuando que eran extranjeros no acompañados, Oliva ha dicho: "hablar de si son o no tutelados o son menores extranjeros, cuando no sabemos si lo son, contribuye a estigmatizar a este colectivo y les hace un flaco favor en su proceso de integración social".



"Lo digo con contundencia porque en el conjunto de los 15 personas que han cometido esta agresión sexual absolutamente reprobable no hay en estos momentos ninguna que sea menor de edad tutelada por la DGAIA", ha especificado la responsable de la DGAIA.