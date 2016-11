Un niño madrileño de 15 años combate en Siria en las filas del Estado Islámico junto a sus dos hermanos y su padre, desvela la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en los autos en los que ordena el ingreso en prisión de los dos presuntos yihadistas detenidos este sábado.



Según explica la magistrada, uno de ellos, Fouad Bouchihan, mantenía relaciones con muyaidines desplazados a zonas de conflicto, entre ellos este menor. Además, "aleccionaba" a su hijo de 2 o 3 años de edad y le enseñaba a hacer la señal del Tawhid, signo realizado por los terroristas del Estado Islámico, agrega la magistrada.



Bouchihan, de 26 años, arrestado el sábado en Bárcelona junto a Ilyass Chentouf de 19 y que fue detenido en Madrid, se grabó junto al niño en un video que ha sido incautado junto a otro numeroso material videográfico. En las imágenes intenta que el menor repita expresiones como "Alá es Grande" o "El Estado Islámico Permanece".



En opinión de la magistrada, el detenido "se siente plenamente identificado con los métodos violentos y las creencias totalitarias" de la organización terrorista. Consideraba que el Estado Islámico es "una invención divina" y amenazaba de muerte en las redes sociales --donde disponía de siete perfiles en Facebook y Twitter-- a aquellos que tachaba de "enemigos".



Tuvo, además, acceso a documentos de la organización criminal como el difundido por la llamada Junta Legislativa del Estado Islámico titulado "La creencia y el método del EI" y en el que se resumen sus reglas que "obligan a matar a los que consideran herejes".



Desde los citados perfiles, ha publicado videos, fotografías y manifestaciones que, según la juez, "argumentarían su clara alineación con el islamismo radical". En los debates generados en la red, atacaba verbalmente a los usuarios de otros perfiles que denuncian o se muestran contarios al Estado islámico y salía en defensa de las acciones de `muyaidines`.



ACCIONES VIOLENTAS



En cuanto al otro detenido, la juez precisa que tiene dos perfiles registrados en Facebook en los que al igual que el anterior ha publicado vídeos, fotografías y manifestaciones "que argumentarían su clara alineación con el islamismo radical" y a través de los que habría legitimado la actividad del EI, justificando sus acciones violentas.



También habría mostrado su apoyo incondicional al grupo terrorista Brigadas de Ezzeldin Al Qassam, que es una facción armada de la organización yihadista palestina Hamas. Chentouf efectuaba continuos llamamientos a la práctica de la `yihad armada` mediante frases como "la yihad es nuestro camino y la muerte por Allah es nuestro deseo más sublime" con las que legitimaba acciones terroristas como las sucedidas en Bruselas en marzo de este año.



GLOFICAR A LOS NIÑOS Y SER MÁRTIR



Además, según detalla el auto, aprovechaba sus perfiles en redes sociales para glorificar a los `muyahidines`, en especial a los niños que están combatiendo en las filas de los grupos `yihadistas`. Igualmente, enaltecía en sus mensajes Osama Bin Ladeno Omar Ibn Al Khattab.



La juez también destaca en su auto que Chentouf se ofreció para morir como már tir y que para ello comentaba fotografías de combatientes com mensajes escritos en árabe como: "Dime por Allah, ¡Oh mártir!¿Qué has visto para sonreir? La alegría de la foto nos hace dudar de que realmente esté muerto ¡Oh Allah! Haz que muramos como mártires, yo y todos los que creemos en Allah!".



Entre los efectos y material ocupados en su domicilio, el auto destaca varios dispositivos informáticos y telefónicos que contenían los mensajes antes destacados, y que realizó entre 500 y 1.000 búsquedas en internet sobre temas de adoctrinamiento y adiestramiento yihadista del EI junto a determinado material pornográfico.



En su declaración este lunes ante la juez Lamela, Chentouf ha reconocido hacer realizado las manifestaciones que se le atribuyen pero ha señalado que no tienen que ver con el EI. También ha dicho que las búsquedas obedecían a su interés de información y que también había visitado páginas a favor de la paz. La investigación no ha hallado de momento ninguno de estas últimas, según detalla el auto.



Finalmente, la juez justifica la medida de prisión en la relevancia y gravedad de los delitos terroristas que se imputan al joven y en el riesgo de fuga existente, aún cuando dispone de permiso de residencia en España hasta diciembre de 2010. Ha reconocido carecer de trabajo en España aunque realiza un curso de jardinería, y ha dicho que vive con su madre y su hermano pequeño.