Los niños de Vallecas, entre la indiferencia y la alegría por una drag queen en la cabalgata

Los niños de Puente de Vallecas han disfrutado esta tarde de la magia de su cabalgata ajenos a la polémica generada estos días por la participación de una `drag queen` y dos artistas de cabaret en una de las carrozas, y muchos vecinos incluso han aplaudido al paso de la "la carroza de la diversidad".



Las formaciones políticas más tradicionales y algunas asociaciones de familia han criticado que desfilaran "La Prohibida", la artista de cabaret Roma Calderón y la cantante de hip hop Dnoé Lamiss, al considerar que es una forma de "desnaturalizar" la Navidad y confundir a los niños.



Sin embargo, los vecinos del barrio de Puente de Vallecas no se han mostrado en contra de esta iniciativa, de la asociación LGTBI "Orgullo Vallekano" y respaldada por el Ayuntamiento de Madrid, y han disfrutado de la fiesta con ilusión.



Incluso, algunos de ellos, cuando ha pasado esta carroza "por la diversidad" y en la que las tres protagonistas han ido disfrazadas de animales de peluche -de pantera rosa, de pavo real y de guepardo de colores- han gritado "¡Guapas!" y les han pedido caramelos.



"El pueblo de Vallecas nos apoya al completo", ha dicho a la prensa Dnoé Lamiss minutos antes de comenzar la cabalgata, quien ha querido dejar claro que no están suplantando a los Reyes Magos, sino que sólo son "una carroza más que está disfrutando con los niños".



"¿Por qué tanto revuelo si vamos vestidos de animales? No entremos en polémicas tontas", ha expresado.

Por su parte, Roma Calderón, cuando ha visto las cámaras y a los periodistas que se han acercado a la cabalgata con motivo de la polémica ha dicho: "Me siento como Penélope Cruz".



"Si algo tiene Vallecas es que somos diversos. Que se relajen y disfruten, no había ninguna intención extraña", ha añadido.



La artista ha explicado que "se ha filtrado" un cartel "de uso particular" de una de las organizaciones que participa en la cabalgata, pero que no era el oficial. "Lo que les molesta es que es la imagen de una negra, una mujer y una `drag queen`, que es la imagen de la diversidad", ha apuntado.



"Se ha desinformado totalmente. Nadie ha valorado que estamos aquí dando un mensaje muy importante", ha dicho "La Prohibida", momentos antes de embarcarse en la carroza en la que ha repartido caramelos y sonrisas a todos los niños.

La lluvia no ha conseguido paralizar la cabalgata de Puente de Vallecas, que con sus dieciséis carrozas ha recorrido las calles del barrio en uno de los días más mágicos del año, previo a la noche más esperada por los más pequeños.



Salvo algún vecino que ha gritado: "Hoy es el día de los Reyes Magos y no de las `drag queens`", todo ha transcurrido con normalidad y sin incidentes, vigilado en todo momento por la policía municipal y un gran número de voluntarios.



"¡El año que viene tiramos jamones en vez de caramelos para que nadie se enfade!", ha sido una de las frases se Roma Calderón durante la cabalgata.