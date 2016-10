Nuevo receso en el Comité Federal a la espera de aclarar qué se vota

El Comité Federal del PSOE ha vuelto a hacer un nuevo receso, de media hora, ante la petición del sector crítico de que se aclare de una vez por todas qué se vota y si, además de decidir la convocatoria de un congreso extraordinario, se pronuncia también sobre la constitución de una gestora.



Fuentes socialistas han asegurado que las partes siguen enrocadas en "temas estatutarios", sin entrar en la cuestión política, que "es lo que verdaderamente importa".



Así, al parecer, el debate de todas estas horas ha estado centrado en la formación de la Mesa del Comité y en quién tenía derecho a votar, si se incluía a todos los miembros de la Ejecutiva, o sólo a los 18 que no han dimitido.



Y los críticos quieren que se aclare si hoy se va a votar la constitución de una gestora, al dar por hecho que la Comisión Ejecutiva quedó disuelta con la dimisión de la mitad de sus miembros el pasado miércoles.



A primera hora de la tarde se habían pedido hasta 150 turnos de palabra, pero fuentes socialistas han asegurado que no se van a conceder todas ellas, porque el debate se alargaría hasta altas horas de la madrugada, cuando debería quedar resuelto cuanto antes.



Dirigentes socialistas como Odón Elorza han criticado esta situación y, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho: "Quizás sea un imbécil al decir que desde fuera me parece que el Comité Federal es una burbuja que no conecta con el grito de los votantes: ¡Dialogad!".



Mientras tanto, en la calle, siguen los abucheos a los dirigentes socialistas que salen de Ferraz, si bien el número de manifestantes ha disminuido ligeramente desde la hora de comer.