Un nuevo récord Guinness: 255 tamborileros sonando juntos

La localidad salmantina de Aldeatejada se lo propuso y lo ha conseguido: batir el récord Guinness de tamborileros tocando juntos: 255 de todas las edades, superando en 63 a los reunidos -192- por una localidad del área de influencia de Dortmund, en Alemania.



Desde primeras horas de la tarde comenzaron a llegar a Aldeateajada, procedentes de los más diversos pueblos de la provincia y de otros puntos de la geografía española, tamborileros, todos ellos con su tamboril y su gaita, algunos incluso ataviados con el traje típico para participar en una iniciativa novedosa, pero sobre todo solidaria.



Querían contribuir a la labor que Proyecto Hombre realiza en la provincia salmantina a favor de las personas con adicciones "con el objetivo de que cambien su vida", ha explicado emocionado el presidente de la organización, Manuel Muiños, al dar las gracias a los participantes y a las decenas de personas que han ocupado las gradas del pabellón de Aldeatejada.



"Y lo han hecho a beneficio de todos aquellos que cada día pelean por dejar atrás las drogas y hacerlo con música al son de algo tan de Salamanca me parece genial", ha apostillado.



A la organización -la idea ha estado promovida por el Ayuntamiento y una empresa privada, CGB,- le costó colocar a los participantes para poder hacer el recuento bajo la atenta mirada del notario encargado de levantar el acta reglamentaria.



Al final se consiguió: el poder de convocatoria estaba claro: 255 con lo que ampliamente se superó el récord actual fijado en 192 y que ostenta una localidad del entorno de Dortmund, en Alemania.



Luego y con maestro de ceremonia incluida, los tamborileros han tocado tres piezas tradicionales salmantinas: "El burro de Villarino", "La Tarara" y "La Clara" conocidas de sobra por todos ellos, incluso por los más pequeños.



El ambiente, a pesar de lo desapacible de la jornada desde el punto de vista meteorológico, ha sido inmejorable, ya que la opinión generalizada era que no sólo se había realizado una acción solidaria, sino que las raíces y el folclore salmantinos están más vivos que nunca.



El alcalde de Aldeatejada, Herminio Velasco, no podía ocultar su satisfacción tras conseguir el reto, cuya idea surgió, precisamente, de CGB, cuyo responsable les pidió ayuda con lo que no les quedó más remedio que echarse "para adelante".



Tampoco el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, quiso perderse el desarrollo de la iniciativa, a la que ha calificado de "imagen de unidad que quiere poner de manifiesto que la tradición en Salamanca está viva y que, además, es intergeneracional".



Se ha mostrado convencido que no se van a perder las tradiciones por haber "un caldo de cultivo muy importante" como lo prueba los numerosos niños que han participado.



Para el responsable de CGB, Carlos González, la idea responde a que querían hacer "algo diferente, que llamara mucho la atención y que fuera de Castilla y León" para ayudar a Proyecto Hombre.



Tanto Mercedes como Luis o Isaías, todos ellos tamborileros, han expresado en declaraciones a Efe su satisfacción por participar y su interés porque el folclore se mantenga vivo.



Los asistentes han podido depositar sus donativos a la entrada del pabellón, los cuales, junto a las aportaciones anónimas, serán entregados a Proyecto Hombre.