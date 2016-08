Otegi: "Voy a hacer campaña electoral hasta el último día"

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, afirma hoy que va a hacer campaña electoral "hasta el último día" aunque quede inhabilitado para presentarse como candidato porque "la inhabilitación no afecta a la campaña".



En una entrevista en El Diario de Noticias de Álava , Otegi explica que no recurrió ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que le inhabilitaba porque "habría supuesto darle la oportunidad al Supremo de elaborar otra doctrina", una especialmente pensada para su caso.



"Y el Código Penal deja bien claro que no hay resquicio jurídico alguno para inhabilitarme si no es por medio de una trampa jurídica", sostiene.



Asimismo, afirma que "si fuera el señor Urkullu quien no pudiera presentarse a las elecciones, estaría dispuesto a hacer todo para que pudiera presentarse". "Incluso no presentarme yo a las elecciones", asegura.



Por otro lado, se muestra convencido de que se van a poder abrir vías de entendimiento con el PNV y Podemos en la próxima legislatura en torno al derecho a decidir y a la nación vasca.



"Cuando se habla de una consulta habilitante previa a ir a negociar a Madrid, a nosotros nos parece que va a en la buena dirección. El problema viene después, si Madrid no acepta lo que los vamos ya hemos decidido", advierte.



En cuanto a Podemos, valora que defienda el derecho a decidir en el Estado español aunque considera "preocupante" que esta formación se negara a participar en las consultas de Gure Esku Dago y que no apoyara la desconexión en el Parlamento catalán y que votara con los sectores "más unionistas".



Finalmente, recuerda la contribución de la izquierda abertzale "a la desaparición de la violencia de ETA" y dice que aunque "todavía no se ha alcanzado un paz plena, la convivencia está normalizada y la gente ha pasado página".