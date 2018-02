Pablo Casado pide que otros partidos dejen de fichar a miembros del PP

El portavoz del PP, Pablo Casado, ha insistido en que su partido reclama para las próximas elecciones municipales y autonómicas que se deje después gobernar a la lista más votada y que esta "sí" es una propuesta regeneradora, mensaje que ha dirigido tanto a "los que intenten fichar" a miembros del PP como a los que tengan "a bien" no hacerlo.



En rueda de prensa tras el comité de dirección del PP, Casado se ha referido así a las informaciones de El Mundo sobre el acercamiento de Ciudadanos a concejales 'populares' para invitarles a cambiar de filas de cara a las municipales del año que viene. Ha asegurado no tener conocimiento de este asunto, pero ha lanzado ese mensaje al partido de Albert Rivera.



"A los que intenten fichar a miembros del PP o no tengan a bien hacerlo, que se comprometan a respetar la lista más votada en las próximas elecciones, eso sí que es regenerador y compatible con el sentir mayoritario de los españoles", ha dicho el portavoz 'popular'.



Ha recalcado también que esta iniciativa evitaría problemas posteriores en algunos ayuntamientos con concejales "bisagra" que dan y quitan gobiernos municipales "o que "piden determinadas concejalías siempre".



Dicho esto, Pablo Casado ha defendido que su partido tiene más concejales y mejores resultados en las últimas municipales que el resto y que, al margen de que haya quien "decida cambiar de militancia", preparará para 2019 listas renovadas. "Siempre hemos intentado conseguir a los mejores candidatos y equipos y lo seguiremos haciendo", ha zanjado.