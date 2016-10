Pablo Iglesias cree que hoy ha nacido la "Gran Coalición"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado hoy que la votación del Comité Federal del PSOE de abstenerse en la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy constata "el fin del turnismo como sistema de partidos" y da paso a la "Gran Coalición que nos tendrá enfrente como alternativa".



Iglesias se ha manifestado así en su perfil de Twitter tras conocerse que el Comité Federal del PSOE ha acordado con una amplia holgura la abstención, que se ha impuesto por 139 votos a favor y 96 en contra. De los 237 miembros acreditados hoy del Comité Federal, dos no han ejercido derecho a voto.



Más tarde, en un artículo titulado `El orden reina en Madrid` publicado en el diario Público, el líder de Podemos ha denunciado un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para mantener en el Gobierno a Rajoy "el tiempo que sea necesario".



Tras censurar que exista una "nostalgia de una izquierda de orden, dócil, temerosa de Dios, del régimen y de su propio pueblo, que pase por el aro y ponga las cosas fáciles", Iglesias ha advertido de que Podemos asumirá con orgullo la tarea de hacer oposición.



"Pero les aseguro que nosotros preferimos gobernar y nos seguiremos preparando para ello. Tengan por seguro que tarde o temprano ocurrirá", ha apostillado.



Por su parte, el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha augurado hoy un Gobierno "débil y de corto recorrido". También en Twitter, ha augurado un gobierno débil y de corto recorrido.



"Ayer se turnaban, hoy se necesitan. Seremos la alternativa", ha zanjado.



El secretario de Organización de Podemos, por su parte, también ha reaccionado tras conocerse la votación: "Hoy, 23-10-2016, a las 3 de la tarde, acaba de nacer un nuevo partido. Se llama PP$O?. Enhorabuena a Susana y Felipe, los felices padres".



Desde IU, el coordinador federal Alberto Garzón ha considerado que el PSOE ha aprobado "ponerse del lado de Rajoy y contra la clase trabajadora". "El golpe oligárquico de Felipe y Susana ha triunfado", ha apostillado.



Para el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, el de hoy es un "día amargo" para "los 5.424.709 personas que el 26 de junio votaron no es no".