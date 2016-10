Pablo Iglesias: "No me imagino un Podemos sin Errejón"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido hoy que en el Podemos del futuro tiene que haber "sitio para todos", y así, ha declarado que no se imagina a su partido sin el actual número dos, Íñigo Errejón.



"No me imagino un Podemos sin Errejón, y mira que hay diferencias entre nosotros, pero tiene que haber sitio para todos en Podemos; no me imagino a Podemos sin lo que representa En Comù Podem, Alberto Garzón, Urbán (eurodiputado de Podemos), Errejón, Teresa Rodríguez o Irene Montero", ha reflexionado en una entrevista de la cadena Ser.



Una entrevista en la que, además, ha reseñado que como secretario general, le corresponde serlo de todos y ser "una referencia" para todas las sensibilidades que integran la formación.



Pero en ese debate que actualmente vive Podemos, y que ha calificado como "elegante", Iglesias ha abogado por trazar un camino hacia un modelo de partido no tan "presidencialista".



"Nadie lo desea más que yo", ha asegurado antes de explicar que al principio Podemos dependía en gran medida de las apariciones públicas del "coletas", hasta tal punto que las papeletas para las elecciones europeas tuvieron impreso su rostro ("es algo que no se lo deseo a nadie", ha apuntado).



Ahora, a Podemos lo representan muchas caras, muchas figuras, muchos cuadros, y se dan por ello "discursos complementarios" que hace que no sea tan necesario "un modelo presidencialista".



Y preguntado por si ese trasvase de estructura y funcionamiento de partido diluiría su nivel de exposición, incluso su papel preeminente, se ha reafirmado: "Estoy dispuesto a hacerlo, y feliz de hacerlo".



Iglesias, además, ha defendido el debate que está viviendo su organización cara a decisiones importantes que se tomarán en cónclaves próximos (una reedición de la Asamblea de Vistalegre prevista para comienzos del año que viene), y ha defendido también cómo se está haciendo ese debate, "en público".



Ha reconocido diferencias no sólo con Errejón, sino también entre sectores y sensibilidades que se notan "a la legua", pero se ha congratulado de que se estén expresando con elegancia.



Por otro lado, ha rechazado que haya ninguneado el trabajo del Parlamento al tiempo que ha apostado por profundizar en esos espacios ciudadanos que son parte esencial de la democracia.