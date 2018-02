Pacma pedirá en Europa la prohibición de la venta de huevos de gallinas criadas en jaulas en España

El Partido Animalista confía en obtener representación parlamentaria en la Eurocámara el próximos año para reivindicar la prohibición de la venta de huevos de gallinas criadas en jaulas en España, una reclamación que consideran que "el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere escuchar".

PACMA insta así al Ejecutivo a seguir los pasos de Francia que ha anunciado una fecha para el fin de la venta de huevos de gallinas en jaulas en España, donde se estima que hay más de 35.000 ponedoras en jaulas. "Seguiremos trabajando para que España también prohíba las jaulas. Si no quieren escucharnos, lo exigiremos desde Europa", ha asegurado la presidenta del PACMA, Silvia Barquero.

La representante del partido animalista asegura que las jaulas enriquecidas no suponen ninguna mejora sustancial y no aseguran el bienestar de los animales, que según Barquero sufren un "horrible cautiverio que les genera sufrimiento, estrés y graves enfermedades físicas y psicológicas".



El ministro de Agricultura Francés, Stéphane Travert, ha confirmado recientemente que, a partir de 2022, no será posible en Francia comprar huevos procedentes de gallinas enjauladas, una decisión que para el PACMA es "acorde" con las demandas de la sociedad.

En este contexto, denuncia que los representantes políticos en España siguen defendiendo a aquellos que "no tienen ningún interés en acabar con el maltrato animal y con los problemas de salud que genera la producción de alimentos de origen animal".

"Esperamos entrar el año que viene en el Parlamento Europeo y, desde ahí, conseguir que nuestro país equipare su legislación a las reivindicaciones animalistas de su sociedad", ha advertido.