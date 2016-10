El Papa ha pedido a los sacerdotes que acompañen espiritualmente a los transexuales como Jesús lo habría hecho, incluso si esas personas cambian de sexo mediante cirugía, pecan y se arrepienten, durante la habitual rueda de prensa celebrada este domingo 2 de octubre por la noche en el avión en el que regresaba a Roma después de su viaje a Georgia y Azerbaiyán.



Según ha informado el Vaticano este lunes, el Pontífice argentino aseveró que "estas personas deben ser acompañadas tal como Jesús lo habría hecho".



Sin embargo, calificó como una tendencia "repugnante" la que se da en algunas escuelas que "adoctrinan" a los niños con las teorías de género, haciéndoles creer que su sexo es algo opcional. "Una cosa es que una persona tenga esta tendencia e incluso cambie de sexo. Y otra es la enseñanza en una escuela en este sentido para cambiar las mentalidades. Esto es lo que yo llamo colonización ideológica", dijo en este sentido.



A este respecto, en una misa en Tiflis, capital de Georgia, Francisco advirtió de que la teoría de género es una amenaza contra el matrimonio y está causando una "guerra mundial" contra esta institución católica.



Pero sobre las personas transexuales afirmó que él los ha acompañado como sacerdote, obispo y ahora como pontífice. "Jamás los he abandonado. Si alguien con esta condición llegara con Jesús, éste con toda seguridad de que nunca le diría: vete porque eres gay", señaló.



TRANSEXUAL ESPAÑOL



Como ejemplo, recordó la historia de una persona transexual española que le escribió una carta en la que le relataba la transición que tuvo, de una mujer a hombre que después se casó con una mujer.



Se trata del placentino Diego Neria, que se reunió con el Papa en enero de 2015 en la primera audiencia de la historia entre un Pontífice católico y un transexual y después contó en un nuevo libro su historia y cómo, gracias al encuentro con Francisco, "se le disiparon todas las dudas". El libro, titulado `El despiste de Dios` (Tropo Editores), salió a la venta en marzo y no aporta detalles sobre la conversación que mantuvo con el sucesor de San Pedro, pero sí cómo esta experiencia --que define como "un regalo"-- ha supuesto un punto de inflexión en su recorrido vital.



"Y los recibí a ambos. Y estaban felices", afirmó. En todo caso, reconoce que el tema de los católicos transexuales representa un problema. "Es un problema de moralidad. Es un problema humano. Se debe resolver como se puede. Pero siempre con la misericordia de Dios, dentro de la verdad", agregó.



EL REGALO DEL PRESIDENTE CHINO XI JINPING



Por otro lado, el Papa se mostró "optimista" ante las relaciones entre China y el Vaticano al calificarlas como "buenas" y hasta reveló que con motivo de un seminario sobre cultura china, el presidente chino, Xi Jinping, le envió un regalo.



"Ustedes conocen bien la historia de China: está la Iglesia patriótica y está la Iglesia escondida. Se habla, hay comisiones; yo soy optimista. Ahora creo que los Museos Vaticanos hicieron una exposición en China. Hay muchos profesores que van a enseñar a las universidades chinas. Muchas monjas y curas que pueden trabajar bien allá. Hay que fijar las relaciones entre el Vaticano y China con un buen entendimiento, se necesita tiempo. Las cosas lentas salen bien, las que hacemos con prisas no salen bien", respondió a preguntas de los periodistas.



En cualquier caso, admitió que todavía es pronto para pensar en un viaje a China, una visita inédita por parte de los pontífices. "El pueblo chino tiene mi afecto. El otro día, en la Academia de las Ciencias, hubo un congreso sobre la `Laudato si` y había una delegación china. El presidente me mandó un regalo. Me gustaría ir, pero todavía no creo*", comentó.



Sobre sus posibles viajes internacionales para el año 2017, el Papa destacó Portugal, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.



"Seguro iré a Portugal, y solo iré a Fátima. Esta Año santo se suspendieron las visitas `ad limina` de los obispos; el próximo año debo hacer las visitas `ad limina` de este año y del próximo. Casi seguramente iré a India y Bangladesh. A África no es tan seguro, depende de la situación política y de las guerras. A Colombia, dije que si sale el proceso de paz, cuando todo esté blindado, si gana el plebiscito, cuando todo esté seguro y ya no se pueda dar marcha atrás, podría ir* Pero si es inestable, no", concluyó antes de conocerse que los colombianos han dicho `no` en el plebisicto celebrado este domingo.