El Parlament se constituye este miércoles con la incógnita de si los encausados podrán votar

El Parlament de Cataluña de la XII Legislatura se constituirá este miércoles a partir de las 11,00 horas con una gran incógnita: si los ochos diputados soberanistas encausados -tres en la cárcel y cinco en Bélgica- podrán delegar su voto al no poder asistir al hemiciclo.



Será la primera vez que se reúne el pleno después del 27 de octubre, cuando se declaró la República y después se desencadenó la aplicación del artículo 155: el Gobierno central cesó al Govern, disolvió el Parlament y tomó las riendas de la administración autonómica.



Desde entonces doce líderes soberanistas han pasado por la cárcel, de los que cuatro siguen en ella, mientras que cinco miembros del Govern cesado están Bélgica; y también se han celebrado unas elecciones catalanas que ha ganado Cs por primera vez.



Pese a la victoria de Inés Arrimadas, la mayoría independentista se mantiene en el hemiciclo y la forman los 70 diputados de JunsxCat (34), ERC (32) y la CUP (4), mientras que el resto del pleno estará formado por 65 diputados no independentistas: Cs (36), PSC (17), los comuns (8) y el PP (4).



Advertencia de los letrados



La primera polémica de la legislatura ha llegado antes de la constitución de la Cámara: que los letrados han advertido de que los 8 diputados encausados no pueden delegar su voto porque consideran que no cumplen ninguno de los supuestos del Reglamento de la Cámara para hacerlo.



Sin embargo, los letrados consideran que la última palabra la tiene la Mesa de Edad que presidirá la sesión constitutiva y que forman el diputado de más edad y los dos más jóvenes, por lo que estará compuesta por tres diputados de ERC: Ernest Maragall, Ruth Ribas y Gerard Gómez del Moral.



Si permiten que los diputados encausados voten, el independentismo tendrá una mayoría de 70 diputados para decidir sin más problemas el presidente de la Cámara; si no lo permiten, la mayoría independentista quedará con 62 diputados, tres menos que el bloque no independentista.



Aunque el independentismo quedase en minoría, con toda probabilidad el presidente del Parlament será soberanista, ya que Cs, PSC, los comuns y el PP no han pactado un candidato alternativo.



Primera gran decisión



Si la Mesa de Edad avalara el voto delegado de los encausados, se abriría el primer conflicto con el Estado de la nueva legislatura: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que impugnaría ante el TC si votaran los diputados en Bélgica y que estudiaría hacerlo si lo hacen los que están en la cárcel.



ERC ha propuesto que el presidente sea su diputado electo Roger Torrent, de 38 años y alcalde de Sarrià de Ter (Girona), para una Mesa donde también estarán previsiblemente Alba Vergés (ERC), José María Espejo-Saavedra, Joan García (Cs), David Pérez (PSC) y dos nombres de JuntsxCat.



Cómo se vota



El presidente del Parlament se vota con los diputados escribiendo el nombre en una papeleta que introducen en una urna: gana el que tenga la mayoría absoluta en una primera votación; si nadie lo logra, se celebra una segunda votación con los dos candidatos más votados en la primera, y gana el que obtenga más votos.



También se elegirá a los otros seis miembros de la Mesa -dos vicepresidentes y cuatros secretarios- si no hay ningún contratiempo, los independentistas revalidarán la mayoría absoluta en el órgano rector con cuatro de los siete puestos.



Noveno presidente



El presidente del Parlament elegido será el noveno desde la restauración de la democracia tras Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988-1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015) y Carme Forcadell (2015-2018).



Tras haber sido elegido, el presidente podrá dirigirse a los diputados de la Cámara con su primer discurso de la legislatura; en el mandato anterior, Carme Forcadell pronunció un discurso que terminó con un "¡Viva la república catalana!".



Próximo trámite



Cuando se supere este primer trámite, el nuevo presidente del Parlament abrirá una ronda de contactos con todos los grupos y tiene 10 días hábiles para convocar el primer debate para investir al próximo presidente de la Generalitat.



Aquí la polémica volverá a cobrar fuerza ya que JuntsxCat insiste en que se debe investir a Carles Puigdemont pese a estar en Bélgica, y lo hace en contra de la opinión de los letrados de la Cámara, que consideran "imprescindible" que el candidato esté en el hemiciclo.



Serán dos semanas en que el independentismo deberá resolver si presenta a Puigdemont y abre un nuevo contencioso con el Estado -Rajoy ha advertido de que prolongará el 155 si se inviste al presidente cesado- o busca a un candidato alternativo y evita la confrontación.