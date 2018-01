El Parlament recurre el 155 ante el TC

El Parlament ha presentado este martes ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución, han informado fuentes parlamentarias.



La presentación del recurso fue aprobada el 27 de diciembre por la Diputación Permanente del Parlament, con los votos a favor de JxSí y SíQueEsPot, la abstención de la CUP y el voto en contra de Cs, el PSC y el PP.



JxSí pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat concluyó que era susceptible de recurrirse porque, entre otras razones, el cese del Govern no era una "medida necesaria o indispensable".



El recurso del Parlament, recogido por Europa Press, lo firma el letrado del Parlament Joan Ridao, y precisamente expone en uno de sus puntos que cesar al Govern "supone una quiebra no solo del principio de autonomía sino también del modelo parlamentario de gobierno que asegura la Constitución y el Estatut".



"Aparte de constituir una grave invectiva contra el estado de derecho, vulnera el principio de legalidad y de jerarquía normativa", defiende el letrado, que añade que el cese del Govern no es adecuado ni necesario para impedir una declaración de independencia.



Considera que el cese es una mera "sanción" al Govern, y también rechaza que se haya disuelto el Parlament y que lo haya hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en virtud del 155.



"No hay que descartar que el presidente de la Generalitat, pese al carácter coercitivo de la medida, hubiera podido disolver el Parlament por iniciativa propia, evitando la injerencia de una autoridad ajena al sistema institucional catalán", añade.



Suspensión en toda regla

También apunta que las medidas del 155 aprobadas por el Consejo de Ministros "culmina la suspensión en toda regla de la autonomía de Catalunya, ya que no solo se cesa al gobierno, sino que se sitúa a la Administración bajo su dependencia y sitúa el Parlament en una posición de subordinación jerárquica con relación al Gobierno del Estado".



"Y no solo eso -añade-, sino que para hacerlo se atribuye funciones que la Constitución reserva exclusivamente a los tribunales ordinarios y también al TC", y por todo ello el 155 supone una vulneración en toda su extensión de la Constitución, arguye.



La aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomia catalana sigue vigente hasta que se nombre un nuevo Govern tras las elecciones del 21 de diciembre.



El 17 de enero se constituirá oficialmente la legislatura y se nombrará a los miembros de la Mesa del Parlament, a la espera de que antes del 31 de enero se convoque una sesión de investidura para elegir a un nuevo presidente.