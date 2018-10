Los partidos inician la precampaña andaluza fijando las líneas rojas para los pactos

Los partidos han iniciado la precampaña andaluza pensando ya en los pactos postelectorales y fijando sus líneas rojas sobre los acuerdos a los que podrían llegar tras el 2 de diciembre, ya que el escenario político de la comunidad apunta a la necesidad de negociar y sumar escaños para gobernar.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho que prefiere seguir gobernando en solitario, con apoyos en el Parlamento, algo que ya ha hecho en esta legislatura con Ciudadanos, con el que firmó un acuerdo de investidura y otros tres presupuestarios.

Díaz sabe que la próxima legislatura exigirá aún más diálogo con todos los partidos

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que según sus sondeos están "muy cerca" de una "mayoría alternativa", que para su partido pasa por sumar y llegar a acuerdos con Ciudadanos.



"Estamos muy cerca, extremadamente cerca", ha indicado Moreno en una rueda de prensa en la que ha vuelto a alertar de que los votos que vayan a la formación naranja o a la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) podrían terminar manteniendo al PSOE en la Junta.



También se ha pronunciado sobre los pactos el líder del PP, Pablo Casado, quien espera sumar con Ciudadanos en Andalucía para evitar un nuevo gobierno socialista, pero ha insistido en pedir al partido naranja el compromiso previo de que no volverá a apoyar al PSOE.



La líder de Podemos Andalucía y candidata de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas, Teresa Rodríguez, ya ha descartado un Gobierno conjunto de su partido con el PSOE en Andalucía.



"No nos planteamos un Gobierno conjunto con el PSOE porque sabemos que tienen una gran habilidad de apropiarse de tus éxitos y hacerte partícipe de sus contradicciones", ha manifestado Rodríguez, que intentará obtener mayoría suficiente para gobernar y llegar a "acuerdos puntuales" con el resto de partidos.



Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha descartado participar en cualquier posible acuerdo o coalición postelectoral en el que figure Podemos, una "fuerza antagónica" a los principios de la formación naranja.



Sin embargo, ha recordado que con el PSOE y el PP a nivel nacional y en otras comunidades ha sido capaces de llegar a acuerdos, algo que también ocurrió en Andalucía hasta que Díaz "incumplió su palabra".



En la formación naranja, el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha advertido a Pablo Casado de que ellos salen a "ganar y gobernar" en lugar de hacer "cálculos y cábalas".



A pesar de este escenario de futuros pactos postelectorales, en el que se prevé que influya la situación nacional, la presidenta Susana Díaz ha reclamado un debate "respetuoso" con Andalucía y ha criticado que algunos quieran afrontar estos comicios del 2D "como la antesala de lo que viene después".



Díaz, que será proclamada candidata del PSOE a la Presidencia el próximo 20 de octubre, considera que hay dirigentes como Pablo Casado y Albert Rivera que han convertido la comunidad "en su campo de batalla" por ver quién lidera "la derecha española".



Juanma Moreno se ha erigido en "la única garantía de cambio" en las elecciones del 2D, ya que considera que Ciudadanos "ha fallado" y está "oxidado" por el "pacto bipartito con el PSOE", y ha apelado al 2D como un "referéndum" contra los socialistas.



El portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, ha pedido respeto hacia los andaluces tras haber sido convocados a las urnas "para elegir libremente a quienes quieren que les represente", en respuesta a esa comparación del líder del PP-A con un referéndum.



Adelante Andalucía inicia la precampaña con la idea de "promover una alternativa al `susanismo` que no pase por la derecha", con la "necesidad" de una regeneración democrática que no esté liderada por el PP ni Ciudadanos, según Teresa Rodríguez.



También sale a ganar Ciudadanos, "no sólo al PP, sino también al PSOE y a Susana Díaz", ha dicho Marín, quien cree que es necesario que "no haya que elegir entre más de lo mismo, de los ERE y de los cursos de formación, o quienes tienen las vitrinas llenas de premios de consolación".