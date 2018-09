Pastor, dispuesta a que Torra comparezca en un pleno sin votación

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, está abierta a estudiar todo tipo de formatos para una posible comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la Cámara Baja, e incluso estaría dispuesta a que lo hiciera en un pleno sin votación.



Así lo han apuntado fuentes cercanas a la Presidenta, que aseguran que la iniciativa de invitar a Torra a hablar en el Congreso fue propia y no consultó a su partido, el PP, para hacerla.



Y recalcan que Pastor no ha recibido críticas de su partido por invitar a Torra al Congreso, y sí le han llegado, por el contrario, reproches desde el Gobierno.



En este sentido, explican que Pastor ha recibido la crítica por parte del Ejecutivo -aunque no directamente del presidente, Pedro Sánchez-, que entiende que debe ser el Gobierno el que tiene que promover y dirigir el diálogo con el Govern.

La presidenta del Congreso está abierta a estudiar distintas fórmulas de comparecencias porque entiende que lo importante es la imagen de que la Generalitat acude a Madrid a dialogar.

Y defiende su idea porque entiende que lo importante es que haya un diálogo amplio y no solo entre el Ejecutivo y la Generalitat, añaden estas fuentes.



En un desayuno informativo celebrado ayer en Madrid, Ana Pastor lanzó su invitación a Torra para que acuda al Congreso y la justificó en la necesidad de que el presidente de la Generalitat exponga su proyecto dentro de las instituciones y escuche también el posicionamiento de los demás.



Subrayó en cualquier caso que Torra tiene que dialogar dentro de la legalidad y el marco constitucional.