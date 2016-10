Patrick Nogueira en un mensaje a su cómplice: "Pensé que me daría asco, soy un enfermo"

Patrick Nogueira, el autor confeso del cuádruple asesinato de sus tíos y primos en Pioz (Guadalajara), intercambió durante dos horas y medias mensajes por Whatsapp con su amigo Marvis Henriques Correia, detenido en Brasil por estos hechos. La comunicación se estableció la tarde del 17 de agosto, mientras esperaba la llegada de Marcos Campos, a quien terminaría matando y descuartizando, dejando los restos de él y su familia en el interior de bolsas de basuras.



"Pensé que me daría asco, soy un enfermo", reconoció el primero en un mensaje cuando ya había asesinado a Janaína y los dos niños de cuatro y uno años, según informa el canal G1 en Brasil. "Sólo estoy esperando al cuarto integrante", comentó con Marvis, que bromeó con la situación: "Me imagino la escena, llegando para matar".



El responsable de la unidad de homicidios de la Policía, Reinaldo Nobge, identificó el jueves a este segundo sospechoso como Marvin Henriques Correia, de 28 años. Fue detenido en su vivienda de la zona de Jardim Oceania acusado de organizar el crimen con Patrick Nogueira, de 19 años, con el que se llegó a reunir dos veces una vez que el autor confeso regresó a Brasil.



Las autoridades brasileñas han enviado a España información recabada en el registro que puede ser de utilidad. La Policía ha asegurado que el joven no será extraditado y ha confirmado su comparecencia ante el juez para el lunes, 31 de octubre, según informa el periódico brasileño `O Globo`. Será entonces cuando se decida si sigue en prisión provisional.



El abogado de este segundo detenido, Sheyner Asfora, sostiene que no hay pruebas suficientes que demuestren que su cliente tuvo una participación efectiva en el crimen. Asimismo, apuntó que Correia está arrepentido por lo ocurrido y sorprendido por la actuación de su amigo: "No sabía que Patrick podría hacer eso".



CASO CERRADO PARA LA GUARDIA CIVIL



En una rueda de prensa el pasado 24 de octubre, la Guardia apuntó a la animadversión de Patrick Nogueira hacia su tío como el detonante de un crimen secuencial. Los responsables de la investigación dieron policialmente por cerrado el caso al considerar a este joven como "único" implicado.



"Para la Guardia Civil policialmente esto es un caso cerrado. La ciudadanía puede estar tranquila, el único asesino sin colaborador alguno está ya detenido y en la cárcel", aseguró el comandante Reina, jefe del grupo de Delincuencia Especializada de la Unidad Central Operativa.