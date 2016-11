Patrick Nogueira, el asesino confeso del cuádruple crimen de Pioz, ha prestado este lunes declaración, de manera voluntaria, durante varias horas, en el Juzgado número 1 de Guadalajara con referencia expresa a las últimas informaciones llegadas desde Brasil sobre la implicación de su amigo Marvin Henriques y según el abogado de la acusación, Alberto Martín, en su declaración se confirma "la absoluta responsabilidad" del investigado.



Cerca de tres horas y media ha estado Patrick Nogueira prestando declaración, una comparecencia ampliatoria solicitada por el propio investigado pero también por la acusación que defiende a la familia Campos, Alberto Martín, quien ha reconocido que el investigado ha declarado en vez de acogerse a su derecho a no declarar, algo que para él ya es importante, y "todos hemos sacado muchas conclusiones".



Sobre la actitud de investigado ha incidido en que ha leído todo y también lo ha visto todo y "no ha movido ni una ceja, no se ha alterado", ha dicho el letrado.



"En nuestra opinión se confirma y reafirma lo que ya habíamos dichos, su absoluta responsabilidad sin ningún tipo de exención", ha incidido Martín, quien a su vez ha puesto de manifiesto que la familia está "absolutamente destrozada".



Esto es lo que ha dicho el letrado a la salida de los juzgados, donde Patrick entraba sobre las 10.45 horas de este lunes, con cierto retraso sobre la hora prevista, y prestaba declaración hasta aproximadamente las 14.15 horas, algo más de tres horas.



Según Martín, la declaración ha ido "lógicamente" relacionada con todas las informaciones últimas que han llegado de Brasil "porque eso es lo novedoso", ha dicho tras señalar que no podía decir más pero reconocer que el asesino confeso se mostró en todo momento "cien por cien frío, tranquilo y sin tensión ni preocupación", según su propia percepción.



Algo que, sin embargo, no le sorprende porque "siempre he tenido esta actitud", asegurando también que "las personas que pueden llegar a ese punto de atrocidad y de maldad, luego no vienen llorando ni aparentando sentimientos", ha dicho a los periodistas Martín a la salida de los juzgados.



En todo caso, ha incidido también en que "hemos sacado nuestras propias conclusiones porque se ha clarificado un poco, no mucho pero al menos ha declarado".



Desde que ocurrió este trágico suceso Patrick había acudido a los juzgados de Guadalajara en cuatro ocasiones, pero esta es la segunda vez que acude para prestar declaración, insistiendo el letrado de la Acusación en que era posible que el hecho de que hoy quisiera declarar se debiera a "toda la información que ha surgido desde Brasil, pero no sabemos", concluía.



El juez ha vuelto a pedir a las partes una absoluta reserva sobre el caso con el fin de no interferir en la investigación.