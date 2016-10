Patxi López: "mejor pasar un rato malo ahora" e ir a terceras elecciones que "avalar a Rajoy"

El exlehendakari y actual diputado del PSOE Patxi López defenderá el `no` a Mariano Rajoy en el próximo Comité Federal del PSOE porque considera que "quizás es mejor pasar un rato malo ahora" e ir a unas terceras elecciones que "avalar a Mariano Rajoy".



En una entrevista publicada por el diario El Correo, el anterior presidente del Congreso asegura que continúa rechazando un apoyo a la investidura del líder del PP y, de hecho, "es lo que defenderé en el próximo Comité Federal".



"Creo que el PSOE debe ser fiel a lo dijo en campaña y a lo que se comprometió ante sus electores, ser una alternativa al PP y no avalar un gobierno de derecha, y menos blanquear un partido cuyos principales dirigentes desfilan por los banquillos acusados de corrupción", afirma López, que precisa que considera que las posiciones de sus compañeros de partido partidarios de la abstención "son legítimas" y tampoco "digo que sean de derechas".



A su entender, su partido no debería "permitir un gobierno de la derecha porque es perjudicial para el país y para el PSOE". Tras lamentar que "ese debate" que "por fin" se va a producir en el PSOE debería haberse hecho "con tranquilidad" y no "deprisa y corriendo" como sucederá ahora, advierte de que se está usando un argumento "mirando muy en el corto plazo" cuando se mantiene que se trata de "si tenemos un Ejecutivo del PP en minoría o quizás, después de unas terceras elecciones, tener un PP con mayoría".



Por el contrario, Patxi López considera que puede ocurrir que "permitamos un Gobierno del PP y, en las siguientes elecciones, esos cinco millones de personas que han resistido y que han votado al PSOE para que sea la alternativa al PP, no su valedor, nos abandonen". "Entonces --añade-- habremos tenido una estabilidad temporal pero habremos conducido al PSOE a la irrelevancia".



En esta línea, asegura, al ser preguntado por un posible mal resultado para el PSOE en unas terceras elecciones, que "quizás es mejor pasar un rato malo ahora y mantener una posición coherente que acabar pagando esto". "Quizá mejor ir a terceras elecciones que avalar a Rajoy", insiste.



De este modo, afirma que "a la gente no se le han olvidado algunas decisiones que adoptamos al final del mandato de Zapatero" y agrega que le da "miedo" que ahora el PSOE adopte "alguna decisión que a la gente no se le olvide: permitir un Gobierno del PP y que eso nos haga seguir perdiendo votos a chorros".



López, que opina que "nunca entró en los cálculos" de Pedro Sánchez ser investido o una fórmula de gobierno con el apoyo de los partidos independentistas, confía en que el PSC "reconsidere" su posición de no avalar una abstención a Rajoy si es aprobada en el Comité Federal. "En un partido se debate, y luego todos cumplimos la decisión", manifiesta.



"UN RELATO" PARA EL PSE



Por otro lado, se refiere a la situación del partido en Euskadi y señala que los resultados en las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PSE obtuvo nueve escaños tras perder siete, deben entenderse como "la señal de alarma para repensarnos" y analizar "por qué el partido que está dando estabilidad, que logra que los presupuestos no sean de recorte, que ha impuesto una reforma fiscal, que ha impulsado la Ley de Vivienda más progresista no ha sabido conectar con mucha gente que apoyaba todo eso".



En su opinión, su partido no ha tenido "un proyecto nítido", sino que ha defendido "cuestiones muy importantes pero quizá de forma inconexa". Por ello, cree que necesita "un relato". Asimismo, apunta que el PSE va mantener "la voluntad de entenderse y de llegar a acuerdos para la ciudadanía".