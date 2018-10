Pedro Duque no acudirá al Congreso para aclarar la polémica de su sociedad

El Gobierno ha comunicado al Congreso que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, no acudirá a la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en la que el PP había anunciado que le quería interrogar por las informaciones que le atribuyen una sociedad patrimonial para eludir impuestos.



El pasado miércoles "OK diario" publicó que Duque y su esposa, la embajadora española en Malta, Consuelo Femenía, habían creado una sociedad para eludir impuestos tras la compra de un chalé en Jávea (Alicante).



Desde el PP solicitaron la comparecencia del ministro en la comisión del ramo del Congreso y ya anunciaron que si ésta no producía a lo largo de esta semana, le interrogarían en el próximo Pleno de control, fijado para el 10 de octubre, dado que esta semana no hay sesión plenaria.

Tampoco Calviño

Sin embargo, según han informado fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ha comunicado este martes a la Cámara que dos miembros del Gobierno no podrán asistir a esa cita parlamentaria, una es la titular de Economía, Nadia Calviño, y el otro es Pedro Duque.



El mismo día que salió la información, Duque compareció ante la prensa y aseguró que le recomendaron crear la citada sociedad, que ha liquidado todos los impuestos y que no se trata de una "cuestión de ética" constituirla para comprar un inmueble.