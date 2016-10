Pedro Sánchez acusa a los medios y a empresarios de dificultar un pacto con Podemos

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado hoy a medios de comunicación, incluso "supuestamente" de izquierdas, y empresarios de trabajar para impedir un pacto entre el PSOE y Podemos para alcanzar el Gobierno.



En una entrevista en `Salvados` (LaSexta) en la que repasa los acontecimientos que le llevaron a dimitir como líder del PSOE y como diputado, Sánchez ha cuestionado el "pensamiento único" editorial contra el "entendimiento entre las dos izquierdas".



Sánchez ha avanzado que meditará con la militancia si se presenta a las primarias para dirigir el partido, algo que según ha reconocido le gustaría: "No voy a faltar a la cita".



También ha instado a la líder de los socialistas andaluces Susana Díaz a dar un paso adelante si quiere liderar el PSOE.



Según Sánchez, la gestora que dirige el PSOE tras su dimisión al frente del partido optó por la abstención en bloque en la investidura de Mariano Rajoy para colocarlo en una situación comprometida: o rompía con el mandato del Comité Federal o debía abandonar el Congreso.



"Creo que esa era la intención, quitarme esa plataforma, recursos para el proceso de primarias", ha argumentado.



Sánchez ha abogado por un mayor entendimiento y colaboración entre el PSOE y Podemos, partido sobre el que ha reconocido equivocarse.



"He cometido errores: en el primer Comité Federal taché a Podemos de populistas. No sabía exactamente qué era Podemos. No supe entender la cantidad de gente que quiere renovar la política detrás de Pablo Iglesias", ha señalado Sánchez.



A su juicio, el PSOE debe entenderse "con la otra izquierda, que es la de Podemos".



Sánchez ha confesado que decidió oponerse a la investidura de Rajoy -lo que finalmente causó su renuncia- tras una conversación con el propio presidente del Gobierno en la que éste le dijo que necesitaba al PSOE tanto para la investidura como para gobernar.



El ex secretario general del PSOE ha afirmado que no engañó al expresidente Felipe González sobre su postura en la investidura -como éste lo acusó- y ha mantenido que, treinta años atrás, hubiera votado `no` a Rajoy.



Sobre Cataluña, ha considerado que la crisis política allí solo se va a poder resolver votando sobre un acuerdo acerca de la reforma constitucional. "España es una nación de naciones. Esto es algo de lo que tenemos que hablar y tenemos que reconocer", ha indicado.



Ha afirmado haber recibido, a raíz de su dimisión, mensajes de políticos como Manuela Carmena, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Alberto Ruiz Gallardón.



"Lo que me ha sorprendido es que hay dirigentes del PSOE que no me han escrito desde entonces", ha zanjado.



En el día de hoy, el ex secretario general del PSOE ha lanzado en en su web una campaña de inscripciones para "recuperar y reconstruir" el PSOE, según ha anunciado en su cuenta de Twitter.