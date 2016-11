Pedro Sánchez dice que ha acabado el tiempo de la gestora y pide congreso ya

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez le ha dicho a la gestora del partido que su tiempo "acabó", porque una gestora no está para dirigir el partido, sino para convocar "un congreso ya" y primarias, dado que cuanto más se tarde en convocarlo "mejor le vendrá" a Mariano Rajoy.



Sánchez, que ha iniciado en Xirivella (Valencia) su recorrido por federaciones socialistas para intentar recuperar el liderazgo del partido, ha replicado a quienes dicen que primero hay que repensar el partido que le parece bien, pero esa propuesta la tiene que hacer "una dirección política elegida democráticamente por la militancia".



El exdirigente socialista ha instado además a la gestora a votar contra el techo de gasto y de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, porque no hace falta conocer la "letra" y los números del texto presupuestario para saber que contendrá "más recortes y más impuestos" a la clase media trabajadora.



Sánchez ha asegurado que este es un acto de "reivindicación de la militancia" -a la que ha confesado que la ha echado de menos-, pero también de unidad del partido, porque en el PSOE "no sobra nadie" ni son adversarios entre ellos, y lo que falta es "la voz y el voto" de los militantes.



Ha apelado a hacer autocrítica, e incluso ha pedido perdón por los errores cometidos, y ha insistido en que solo si son capaces de unir al PSOE podrán ganar a la derecha y unir a la izquierda, algo que "solo se hace votando".