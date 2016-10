Pedro Sánchez no asiste a la reunión del Comité Federal

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez no ha asistido a la reunión del Comité Federal en la que se va a decidir si se facilita la investidura de Mariano Rajoy o se va a la convocatoria de terceras elecciones.



Como estaba previsto, Sánchez ha declinado participar en la reunión, aunque por su condición de exlíder del partido, tiene una plaza en el máximo órgano del partido con voz, pero sin voto.



Sánchez dimitió el pasado día 1 en el último Comité Federal, después de que no saliera adelante su propuesta de celebrar ya un congreso extraordinario y elegir en primarias al secretario general, lo que hubiera tenido lugar hoy, día 23.



En estas últimas tres semanas, Sánchez no ha aparecido en público, ni tampoco ha acudido al Congreso, donde mantiene su escaño, y solo se han visto algunas imágenes suyas cuando viajó a Estados Unidos con su familia hace unos días.



Como es habitual, los otros ex secretarios generales del PSOE, Felipe González, Joaquín Almunia, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, tampoco están presentes en el Comité Federal.