Pedro Sánchez :"Pepu es el alcalde que necesita Madrid"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo su "derecho como militante" a posicionarse y a proponer un candidato a la alcaldía de la capital, como ha hecho con Pepu Hernández, y ha proclamado que "Pepu es el alcalde que necesita Madrid".

"Hay un derecho, el de los militantes, también el mío como militante, a posicionarme y decir cuál es el mejor proyecto y la mejor candidatura a la alcaldía. Si Pepu esta aquí es por la petición que le he hecho como militante", ha explicado.

Sánchez, que ha unido así parte de su destino político al del exseleccionador de baloncesto -quien se ha comprometido a "ayudar" al PSOE durante toda la legislatura-, ha presentado a Hernández en el acto de lanzamiento de su candidatura a las primarias del PSOE, ante unas mil personas, en el teatro de La Latina.

Entre ellas, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la cúpula del PSOE con la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, al frente, así como miembros de su gabinete en Moncloa.

Ante militantes de base y cargos del partido en Madrid, donde han circulado esta semana quejas y críticas a su "dedazo", Sánchez ha reivindicado que las primarias "no implican que la dirección se desentienda de buscar proyectos políticos ganadores".

Tras asegurar que se ha "preocupado y ocupado, y mucho, de presentar una candidatura potente y competitiva", ha admitido que, durante sus "conversaciones con muchísima gente" para tantear su disposición a encabezar la candidatura a la capital, ha visto "mucha gente capaz y poca gente dispuesta a dar el paso". "Pepu es capaz y está dispuesto a dar el paso", se ha congratulado.

En esa línea, ha afirmado que "no ha abierto la boca y ya le están atacando", "como hicieron a los ministros del Gobierno y a mí", ha dicho en referencia a las informaciones sobre la sociedad que creó para pagar menos impuestos.

"Ya está saboreando las mieles del compromiso político en el PSOE", ha lamentado el presidente, que ha culpado de ello a "la oposición y en particular a la derecha, porque saben que Pepu va a ganar las elecciones".

Ante un auditorio volcado con él y expectante con Hernández, Sánchez -que ha dicho hablar como presidente, secretario general, militante y vecino de Madrid- ha señalado que el PSOE tiene la responsabilidad de dar una "dirección a la ciudad" y una opción a los votantes progresistas "decepcionados con la izquierda que no supo gobernar el cambio" y con los votantes socialistas que se quedan en casa.

Sobre el hecho de que Hernández sea un independiente, ha recordado que cuando formó su gobierno en junio ya dijo que era un "gobierno abierto" y que, frente a los proyectos que "se ensimisman en ellos mismos", el PSOE "se abre de puerta en puerta" a la aportación de toda la sociedad, porque cree que la política "no es exclusiva de los políticos, sino que es de todos".

"Yo solo puedo dar las gracias a Pepu por someterse a las primarias de manera humilde y respetuosa con la organización", ha recalcado, y ha destacado también el tándem ganador que, a su juicio, forma con el candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, el también independiente Ángel Gabilondo.

"¿Cuándo el PSOE ha presentado un tándem tan competitivo y motivador, representante de lo mejor de la sociedad madrileña? ¿cuándo? Yo lo digo:¡Nunca!".

En su intervención, el presidente ha recordado que en el próximo periodo de sesiones llevará al Congreso una ley contra la discriminación y en apoyo del colectivo LGTBI.

También ha dicho que "Madrid es la mejor ciudad del mundo" y que Hernández quiere "cambiar esta ciudad y hacerla como realmente quiere la ciudadanía de Madrid".

Tras recordar que hace 30 años que la capital no tiene un alcalde socialista -el ultimo de ellos, Juan Barranco, hoy presente en el acto- ha hecho hincapié en que "es importante que el PSOE tome el testigo a esa izquierda que no supo o no pudo gobernar".

El exseleccionador de baloncesto, al que los asistentes han recibido con respeto aunque con frialdad, se ha declarado "socialista de corazón y pensamiento" y ha prometido "ayudar en toda la legislatura" al PSOE, aunque no consiga ser alcalde.

El líder de los socialistas madrileños, Jose Manuel Franco, ha garantizado que las primarias serán "limpias" y "transparentes" y ha pedido a los que internamente hablan de "pucherazo" y "dedazo" del aparato que no se fijen en eso: "Quitémosle importancia a esas miserias y vayamos a lo que tenemos que ir", les ha pedido.

Pepu Hernández tendrá que competir en las primarias del 9 de marzo con el veterano dirigente de Izquierda Socialista y exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha; con el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la Agrupación de Centro, Chema Dávila, y con la sexóloga y "coach" Marlis González, en caso de que consiga los avales necesarios.