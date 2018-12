Pedro Sánchez presentará los presupuestos generales el próximo mes de enero

El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en el mes de enero y lo remitirá el Congreso, ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Sánchez ha confirmado que, a pesar de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas, su Gobierno sigue determinado a continuar la hoja de ruta que se fijó tras la moción de censura y eso incluye la aprobación de un nuevo proyecto de cuentas públicas, como adelantó este martes "Libertad Digital".



En las últimas semanas, Sánchez había sugerido que no presentaría los Presupuestos sin tener atados antes los apoyos necesarios para que salieran adelante o, al menos, para que pudieran tramitarse en el Congreso y no fueran tumbados en el primer debate de enmiendas a la totalidad.



Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, capitaneado por su titular, María Jesús Montero, ha seguido trabajando en los últimos días para sumar al consenso alcanzado con Unidos Podemos en materia de Presupuestos al PNV y a ERC, por este orden.



Sánchez no ha confirmado si tiene comprometidos más apoyos al margen de Unidos Podemos. "Espero contar con esos apoyos, contamos ahora mismo con el de Unidos Podemos, esperamos contar con el del PNV y tendemos manos y puentes al resto de partidos", ha señalado.

Admite la posibilidad de que no salgan

El jefe del Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de que su proyecto de Presupuestos sea rechazado, pero en ese caso, los partidos que no los hayan apoyado "tendrán que explicarlo porque son unos Presupuestos que van a reconstruir el Estado de Bienestar".



"Tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué no quieren recuperar el subsidio al desempleo para mayores de 52 años, la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de los dependientes o por qué no aumentar el presupuesto en ciencia, educación o dependencia", ha incidido.



Preguntado si adelantará las elecciones generales en caso de no sacar adelante los Presupuestos, Sánchez ha admitido que en ese escenario "evidentemente el Gobierno de España tendrá que replantearse muchas cosas". "Pero desde luego lo que haremos será aprobar a través de reales decretos leyes algunas cuestiones que estarán en esos Presupuestos y que consideramos que es importante aprobar en beneficio de la mayoría social de nuestro país", ha señalado.



De aquí a final de año, Sánchez ha confirmado que el Gobierno aprobará el aumento del Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros y este mismo viernes el Consejo de Ministros aprobará un plan de empleo juvenil con movilización de recursos de hasta 2.000 millones de euros en los próximos tres años.