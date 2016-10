Pedro en el timón y una de piratas

LUNES, 26 Las razones que expuso Napoleón

Dijo Napoleón que cuando los enemigos se equivocan no conviene distraerles. El política pasa algo parecido. Los rivales del PP, los de entidad, siguen a garrotazos y los populares tiñen de azul casi todo el mapa político.

Las victorias electorales se producen por una compleja concatenación de aciertos y errores. El partido de Feijoo y Baltar está perfectamente engrasado, está en todos los sitios y ha sabido conectar con las terminales sociales que antes eran de socialistas o nacionalistas y que estos, metidos en cruenta batalla, han entregado gratis. Hasta los más declarados enemigos del Partido Popular le reconocen su capacidad de movilización y su espíritu de unidad para captar el voto.

De esto se ha hablado mucho durante la semana, como era de esperar después de los comicios gallegos. A siete días vista hacer un análisis novedoso es una petulancia que debiéramos sortear. Sin embargo, sobrecoge ver como un partido "arrasa" (término que apareció en muchos titulares) y es capaz de conseguir en Ourense el 53% de los votos y ganar en más de 80 concellos de 92 que tiene la provincia. Feijoo se encarama con 41 diputados y goza de una cómoda tercera mayoría absoluta que puede gestionar a su antojo.

Hago mía la pregunta que escuché en la redacción del periódico cuando se proclamaron los resultados: "¿Realmente nos va tan bien como para que un partido gane de esa forma?". Es compleja la respuesta. Posiblemente no nos va tan bien como reflejan las cifras ni tan mal como para votar al resto de partidos que concurrían a las elecciones. Sin duda, el argumento de Napoleón estaba cargado de verdad.

El PP dejó que su enemigo siguiese equivocándose y no le distrajo. El enemigo, en su torpeza, se empecinó en el error. También dijo el general francés que "mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberme levantado siempre". Demasiado pedir para los perdedores, que están con sus miserias en público agigantando la derrota.

MARTES, 27 Los casos de amistad según Churchill

Esta ha sido la semana de Sánchez, no a su favor, sí a su pesar. Le pasó como a Filomeno, el personaje de Gonzalo Torrente Ballester que era Filomeno, a su pesar. Hasta el más tonto de los augures había pronosticado un costalazo de aúpa en las elecciones gallegas y vascas. Y se lo dio. Como en el caso de la victoria que contamos antes, han influido muchos factores en su desventura.

Está claro que no ha sido capaz de maniobrar con la destreza que requiere el timón de un partido con mucho pirata a bordo. El PSOE, con tantos activos y tan buena gestión desde la llegada de la democracia se está diluyendo. En Ourense, como en el resto de provincias, se han contabilizado ingentes casos de vendettas y palos en las ruedas. Algunos conspicuos militantes y dirigentes socialistas ourensanos no se cortaron en las cafeterías a las horas en las que las urnas estaban abiertas.

Cortaron trajes a diestro y siniestro para regocijo del respetable. Los whatssapp iban de móvil a móvil filtrando pequeñas y grandes miserias de los compañeros de partido. Nunca como en el PSOE (también en Ourense) tuvo tanto sentido aquella reiterada frase de Winston Churchill: "Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos mortales y los compañeros de partido". Encarnizadas luchas más por el poder y el puestiño que para solucionar los problemas de a los que aspiran a representar. Vendettas que se ventilan en lúgubres tabernas y que se contagian hasta llegar a Ferraz. Ni siquiera un acto de enemistad irreconciliable. Simplemente, piratas bordo ciegos de ron.

MIÉRCOLES, 28 La oportunidad de aprender y escuchar

El Foro La Región busca el noble propósito de recuperar el espacio para la charla, la difusión del conocimiento, el contraste de pareceres, el escuchar a alguien que tiene algo que decir. A lo largo de 21 años de Foro La Región en torno a 400 personas han tomando la palabra y miles les han escuchado. El miércoles el periódico resumía la intervención que Ignacio Rivera en el almuerzo coloquio que se había celebrado un día antes. Ante más de 200 personas el consejero delegado de la Hijos de Rivera (cerveza Estrella Galicia, agua Cabreiroá, etc.) desplegó sus habilidades de comunicación para referirse a la historia de una compañía que da empleo a casi un millar de personas y factura casi 400 millones de euros.

Quizá entre lo sobresaliente de su intervención destaque su invocación a la ilusión por el trabajo "La empresa es, al fin, personas. Si la gente no es feliz trabajando la cosa no va bien". Aunque solo fuese por la intención de que ese propósito prenda en empresas y trabajadores mereció la pena escucharle. Es una de las virtudes del Foro La Región.

JUEVES, 29 Denominación de origen “viño da casa"

Somos una provincia de graneles, lo que no tiene por que se malo. Patatas, tomates, cebollas, pimientos... Y vino, por supuesto, da casa. El periódico contaba el jueves que han llegado a Ourense también este septiembre decenas de camiones con uvas de Castilla y León. La información alude a que en torno a dos millones de kilos de uva se venden a granel en Ourense para hacer vino en nuestra propia casa. La cantidad asusta: es la mitad de lo que prevé recoger este año toda la Denominación de Origen Monterrei. Aún queda mucha cultura de turbio en la bodega. É viño da casa, que lle queres.

VIERNES, 30 Velocidad de ruedas delanteras y traseras

Termatalia, más internacional que nunca, anda por México propagando la buena nueva. La feria, que nació en Expourense, va camino de ser patrimonio de la humanidad. El certamen crece, el termalismo, al menos en Ourense, no tanto. Las ruedas delanteras no van a la misma velocidad que las traseras.

SÁBADO,1 Sentencias para dejarlas pasar

La ciudad sigue esperando por su plan de urbanismo. Mientras, lo único que hay es satisfacción en el Concello porque se han salvado de una nueva sentencia. Es lo que hay.