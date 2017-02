Pepe, el abuelo que se hizo youtuber: "Estaba aburrido como una ostra"

Juan José Cañas es un abuelo de 80 años que, tras crear un canal de `YouTube` (Atrapatuabuelo) con ayuda de dos de sus doce nietos hace cuatro meses, cuenta ya con más de 10.600 suscriptores o "nietos", como les llama él, en el famoso sitio web.



"¿No es una maravilla?", se pregunta este malagueño, y aclara que la idea surgió "prácticamente de la nada, del espacio". Así, su nieta Esther explica que ella comenzó a publicar en Instagram Stories --historias que desaparecen en 24 horas-- vídeos sobre su abuelo Juan José, cuando sus propios seguidores empezaron a pedirle más. "Me lo tomé en serio, me parecía original porque apenas hay gente mayor en YouTube", ha relatado.



Por su parte, Juan José asegura que él estaba "aburrido como una ostra" cuando una de sus nueras le dijo: "¡Pepe, que tienes gente que pregunta por ti más que por mi niña! No veas, todo el mundo quiere que tengas un canal". Entonces, Juan José tomó la decisión y con la a ayuda de sus dos nietos abrieron `Atrapatuabuelo`.



"Todos los nietos que quieran hablar conmigo... yo estoy dispuesto a ser su abuelo y ya tengo más de 10.600 --entre ellos una `nieta` de seis años-- ¿No es una maravilla?", ha manifestado Juan José, al tiempo que su nieta pone en valor la hazaña. "Yo creo que mi abuelo no es consciente del trabajo que cuesta ganar suscriptores en `YouTube`. 10.000 suscriptores, un canal que está empezando, puede tardar uno y dos años en conseguirlo. Mi abuelo en 4 meses lo ha conseguido", relata.



LA PALOMA DE LA PAZ



Juan José Cañas aborda en sus vídeos todo tipo de temas, desde viajes por países como Vietnam, Venecia o Sevilla, pasando por recetas de cocina o versiones de los vídeos más conocidos de los `youtubers`, donde cuenta qué lleva en su maleta, qué tiene en su heladera, prueba chucherías de otros países, etc. Entre otras cosas, el abuelo malagueño ha subido un vídeo tatuándose en el brazo la paloma de la paz del artista malagueño Pablo Picasso, en honor a su fallecida esposa Antonia.



"Los jóvenes deben pensar con cariño en sus propios abuelos. A lo mejor los abuelos, algunos, están serios, en un butaca viendo el televisor. De esta forma, yo les incito a que pinchen a los abuelos para que éstos se rejuvenezcan con sus nietos", ha apuntado Juan José, que en su época activa ha trabajado como jefe de obra, diputado provincial, concejal, entre otras labores.



Con sus 80 años, Juan José Cañas recuerda con cariño una amistad especial, la de Santiago Carrillo, con quien ha compartido "años de vida". En la actualidad su objetivo es viajar "mucho", como comenta su nieta Esther, y rebasar la barrera de los 300.000 suscriptores. "Me quiere superar", asegura la nieta, que cuenta con 219.000 suscriptores en su canal. Para ello, el próximo destino de Cañas pasa por el desierto de Tabernas (Almería). "Me van a poner de vaquero. Como ahí hacían películas del oeste...", afirma.



Pero antes de viajar a Almería, Juan José Cañas --que ha vivido en Italia, Francia, Cádiz, Antequera, entre otros lugares-- viaja este martes 21 de febrero a Madrid, donde junto a sus dos nietos visitará las instalaciones de `YouTube`. "Yo no sé ni qué me voy a poner, porque es como Córdoba, lo mismo te mueres de frío que de calor", ha zanjado, para después añadir que está planeando celebrar un encuentro con todos sus `nietos-seguidores`.