Pérez Tapias denuncia un "movimiento conspiratorio" y desleal en el PSOE

El miembro del Comité Federal del PSOE José Antonio Pérez Tapias ha asegurado hoy que "todos" saben quienes han sido los secretarios territoriales que han llevado a cabo el "movimiento conspiratorio" y ha afirmado que no han presentado una "dosis de lealtad mínima".



En declaraciones a los medios a su entrada en la sede el partido socialista, ha pedido a sus compañeros del Comité Federal que "den explicaciones" ante un planteamiento "injustificado" y ha asegurado que responde a un "movimiento que viene de atrás".



Pérez Tapia ha defendido al actual secretario general, Pedro Sánchez, y ha asegurado que "no se le puede echar toda la culpa sobre sus hombros".



Ha pedido que en este Comité Federal exista la "necesidad urgente" de que todos los miembros se pronuncien sobre "cómo seguir adelante".



Pérez Tapia ha apostillado que el "intento en serio" de Sánchez por un gobierno alternativo fue lo que ha abierto "la caja de pandora y aparecieron los fantasmas".



En relación a si se debe reestructurar todo el organismo del partido socialista, ha asegurado que "no hay que adelantar los cosas antes de tiempo".



"La historia es misericorde, ya veremos por dónde van los epitafios en el futuro", ha añadido.